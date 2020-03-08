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Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

08.03.2020 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 марта Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».Среди награжденных и Олег Бойничев. Именно его самоотверженность Президент привел в пример. Орденом «За личное мужество» капитан внутренней службы получил за особый поступок.

«Мы справились». За ликвидацию ЧП с цистернами с взрывоопасным газом Олега Бойничева наградили орденом

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Олег Бойничев, сотрудник управления МЧС, кавалер ордена «За личное мужество»:
Поступило сообщение о том, что на участке между Витебском и Оршей сошел с рельсов поезд. В состав этого поезда входили цистерны с сжиженным газом природным.

Это было похоже на театральный дым на сцене. Все было в пару. Было темное время суток, большая загазованность, труднодоступное место, цистерна приподнята, большое количество поврежденного металла, металлоконструкций. Любое падение, непроизвольное смещение металла – соответствующая искра. В любой момент мог произойти взрыв.

«Спасибо за всё, что вы делаете для страны и нашего народа». Александр Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

А вокруг дачные поселки, где в разгар июля как никогда многолюдно, на путях – сотни специалистов, разгребают то, что осталось от поезда. Капитан Олег Бойничев, специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций, был среди тех, кто более суток пытался устранить утечку. Вместе с коллегами он снова и снова пробовал залатать пробоину в цистерне, отдавая себе отчет: одно неверное движение – и все может обернуться одной из самых масштабных в истории Беларуси трагедией. Солидный арсенал спецоборудования оказался бессилен. Все решила смекалка и личное мужество. 

Удостоен награды из рук Президента. Олег Бойничев рассказал о ликвидации ЧП с цистернами с взрывоопасным газом 

Олег Бойничев:
Торчал кончик дерева, а из него выходило сечение. Взял второй клин. Деревяшка торчала – вокруг нее начал оббивать отверстие. В течение нескольких секунд сечение уменьшилось, оно обмерзлось. В считанные секунды испарение газа пропало.

Коллеги, которые каждый раз ходили со мной в звене, еще три человека… Было трудно разговаривать, потому что звук был свистящий. Все происходило на интуиции, на жестах.

Люди в материале: Алена Сырова, Олег Бойничев

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 6 марта Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны, сообщили в программе «Неделя».Среди награжденных и Олег...
 
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