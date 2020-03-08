«Родина» или смерть: героическая судьба белорусской партизанки Розалии Фридзон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одна из тех, кто приближал победу в Великой Отечественной – Розалия Фридзон. Советская подпольщица, одна из организаторов известного женского партизанского отряда «Родина». Страницы героической биографии – в материале корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

На черно-белом фото Розалия Фридзон и ее сестры. Таких снимков у Галины Леоновой, внучки партизанки и подпольщицы, совсем немного. В первые дни войны ее бабушка попал в госпиталь. Работала санитаркой.

«Там в больнице умирает женщина Семенова Екатерина. И ей сделали документы под Семенову Екатерину. Потом и псевдоним у нее был «тетя Катя», – рассказала Галина Леонова.

Новое имя помогло спастись от еврейского гетто в Минске и позволило работать в подполье. Фридзон там была связной.

«Передавали подпольщикам и партизанам медпрепараты, может, простейшие снаряжения. Но это было очень важным. Многие из них были арестованы», – рассказал преподаватель исторического факультета Белгосуниверситета Кузьма Козак.

В 43-ем во время выполнения очередного задания ее задержали эсэсовцы. «Были пытки, мама рассказывала, что ноги кипятком обливали», – говорит Галина Леонова.

«Она оказалась в лагере на Широкой, и ее потом отправили с другими узницами в концлагерь на юге Франции «Эрувиль». Там были старые шахты, где добывали руду», – рассказал историк, научный директор Фонда имени Печерского Михаил Эдельштейн.

Лагерь «Эрувиль», пожалуй, самый жестокий на территории Франции. Голодных и больных женщин заставляли кирками долбить руду и поднимать ее наверх.

«Находясь в шахтах, они не могли даже планировать побег, там даже охраны не было. Смысла не было – темнота, по бокам от основных проходов ямы, заброшенные стволы. Единственное, что они могли там делать – только обсуждать, разговаривать в том числе с французскими проводниками», – отметил исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

Бежать все же удалось. В ночь с 7 на 8 мая 1944 года при поддержке агентов французского сопротивления, прорвали оцепление охраны лагеря. 64 человека. Босиком прошли почти сотню километров.

«Они выходят к французскому сопротивлению. И французы с присущей галантностью сказали: «Дамы не должны воевать. Мужчин возьмем, а дам спрячем у доверенных лиц». Но советские женщины были к этому не готовы. Они сказали, что сражаться должны наравне с мужчинами», – рассказал Михаил Эдельштейн.

Так и появился отряд «Родина». 37 женщин. Треть из которых – белорусские партизанки. Бесстрашные подпольщицы несли караульную службу, вели разведку, лечили раненых. В 44-м Розалия Фридзон получила звание лейтенанта французской армии. Но вернуться на родину героем не получилось.

«Их долго даже не признавали участниками войны, потому что они воевали на территории капиталистической страны, и надо было как-то подтвердить, но подтверждений не хватало», – сказал Константин Могилевский.

Она чудом избежала ГУЛАГа. Помогли старые партийные связи. Фридзон переехала в город Барановичи. О подвигах отряда «Родина» в Советском Союзе почти забыли. Если бы не визит в СССР президента Франции де Голля.

«Это справка, что Розалия Фридзон вызывалась в Москву для участия во встрече с президентом Франции Шарлем де Голлем. Происходило это с 18 по 21 июня 1966 года», – отмечает научный сотрудник Барановичского районного краеведческого музея Алена Бычко.

Спускаясь с трапа самолета, генерал де Голль демонстративно отдал честь и пожал руку участницам отряда «Родина». А после в Кремле вручил лейтенанту Фридзон высшую награду Франции – орден Почетного легиона. После этого Розалию Захаровну стали приглашать на митинги и парады. Но жила она по-прежнему скромно, хоть и получила от властей квартиру в новостройке в центре Барановичей. Что по тем временам считалось большой привилегией.

«Это была первая девятиэтажка здесь, и вообще это был дом особенный. Здесь жили высокопоставленные люди, врачи», – сказала жительница г. Барановичи Галина Луцик.

Кстати, шахту на территории бывшего концлагеря «Эрувиль» закрыли только в 60-ых. А пять лет назад там открыли мемориал в честь советских партизанок. Сегодня в Москве скульптор, народный художник России Владимир Суровцев работает над созданием памятника «Родина».

«Они смогли выжить в нечеловеческих условиях, не сломаться, возглавили побег и отряд. Сколько силы, мужества и отваги требует такой поступок, это не может не восхищать», – подчеркнул Владимир Суровцев.

Трехметровую женскую фигуру, отлитую в бронзе, воздвигнут на месте, где находился концлагерь. А в городе Барановичи хотят установить мемориальную доску Розалии Фридзон. И назвать одну из улиц ее именем. Простой советской женщины, в жизни которой были большие подвиги.