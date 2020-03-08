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«Сменила ножницы на автомат». История белоруски, которая бросила профессию парикмахера и стала военнослужащей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Героини нашего сюжета не стали руководствоваться стереотипом «мужское дело» и выбрали занятие по душе, сообщили в программе «Неделя».
Юлия Огнева, СТВ:
Ольга Лебедевская, лейтенант, психолог смешанного артиллеристского дивизиона 38-й брестской десантно-штурмовой бригады:
Из-за дыма от только что выстрелившей гаубицы с трудом угадывается женский силуэт. Так уж сложилось, что именно накануне 8 Марта Ольге Лебедевской пришлось сменить свой рабочий кабинет военного психолога на полевой выход. В боевом расчете – новобранцы. Услышать команду и спустить рычаг.
Ольга Лебедевская:
Историк по образованию, она поначалу выбрала для себя профессию парикмахера. И все шло хорошо, но в 33 года Ольга, грезившая армией, все же решилась на серьезные перемены в жизни. Мечты девушки сбылись после встречи с мужем-военным. Он поддержал супругу в непростом решении получить образование еще и психолога. Но сначала сам провел небольшой тест, как сейчас шутят в семье, на профпригодность, задав всего один вопрос.
Ольга Лебедевская:
Физическая подготовка, умение обращаться с оружием, прыжки с парашютом – у Ольги их наберется с десяток. Все это неотъемлемая часть армейской жизни. И никаких поблажек и скидок на слабый пол. Из 2 000 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады почти 200 барышень.
Ольга Лебедевская:
Анна Луцик, фельдшер смешанного артиллеристского дивизиона 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады:
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«Сменила ножницы на автомат». История белоруски, которая бросила профессию парикмахера и стала военнослужащей
Новости Беларуси. Героини нашего сюжета не стали руководствоваться стереотипом «мужское дело» и выбрали занятие по душе, сообщили в программе «Неделя». Юлия...
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