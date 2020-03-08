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СК: уместно вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно

08.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

СК: уместно вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно

Следственный комитет инициировал несколько законодательных норм в области распространения порнографии. На этапе обсуждения новой редакции Кодекса об административных правонарушениях в ведомстве видят необходимость вернуться к вопросу смягчения ответственности за неосознанные лайки под порно. Об этом сообщил в программе «Неделя» на телеканале СТВ председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Еще в 2017 году Следственный комитет выступил с инициативой декриминализации части 1 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предлагая ввести административную преюдицию при распространении порнографии в определенных ситуациях. Например, если был поставлен лайк при получении через мессенджеры определенной информации порнографического содержания. «Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью. И их можно отрегулировать административно-правовыми методами, — пояснил Иван Носкевич. — С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса, и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лиц к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции. То есть только после того, как оно будет привлечено к административной ответственности».

Не менее актуальными председатель Следственного комитета считает и некоторые изменения в Уголовном кодексе. «Важным предложением на сегодняшний день является мнение Следственного комитета о возможности изъятия криптовалюты в ходе уголовного процесса. Декрет №8 позволяет нам внести такое предложение, поскольку уже в ходе расследования уголовных дел мы сталкиваемся с ситуациями, когда предметом преступления является криптовалюта, либо возникает необходимость ее изъятия у лиц, совершивших корыстные преступления», — сказал руководитель СК.

По его словам, важным является и предложение Следственного комитета о возможности копирования находящейся на конкретных носителях электронной информации при проведении осмотра места происшествия, обыска и иных процессуальных действиях. «Не секрет, что серьезные неудобства были, особенно у субъектов хозяйствования, когда в ходе осмотра места происшествия, при проведении обыска следствие изымало весь объем носителей информации у субъекта хозяйствования, что могло бы парализовать его деятельность. Мы просим законодателей дать нам возможность копировать нужную нам информацию с этих носителей, оставляя их в дальнейшем обороте конкретного субъекта хозяйствования», — подчеркнул Иван Носкевич.

https://www.belta.by/

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Следственный комитет инициировал несколько законодательных норм в области распространения порнографии. На этапе обсуждения новой редакции Кодекса об...
 
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