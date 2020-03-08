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Психолог рассказала, как реагировать на информацию о коронавирусе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Психолог Наталья Яковенко рассказала, что не нужно делать во время эпидемии коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Наталья Яковенко, психолог:
Но, тем не менее, погружаться в другую крайность – не выходить на улицу, не общаться, сидеть в страхе и не жить эту жизнь, которая в любом случае конечна, – это тоже не совсем правильное решение. В конце концов, люди всегда болели, всегда был грипп, всегда были простуды и летом, и зимой.
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Новости Беларуси. Психолог Наталья Яковенко рассказала, что не нужно делать во время эпидемии коронавируса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Закрываются...
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