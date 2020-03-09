При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.

В Солигорском районе с начала нынешнего года зарегистрировано уже два случая загорания сухой растительности.

Из-за отсутствия снега и установления сухой погоды есть большая вероятность возгорания в экосистемах. Ежегодно десятки людей избавляются от прошлогодней сухой травы. Но выжигание только уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы, что приводит к обеднению растительности. Кроме этого, повышается кислотность и уменьшается плодородность грунта. Почти все животные, живущие в сухой траве, погибают при пожарах.



Солигорский ГРОЧС предупреждает, что нужно быть предельно осторожными.

