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При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.
09.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
3 марта 2020 22:11 1674
При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.
В Солигорском районе с начала нынешнего года зарегистрировано уже два случая загорания сухой растительности.
Из-за отсутствия снега и установления сухой погоды есть большая вероятность возгорания в экосистемах. Ежегодно десятки людей избавляются от прошлогодней сухой травы. Но выжигание только уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы, что приводит к обеднению растительности. Кроме этого, повышается кислотность и уменьшается плодородность грунта. Почти все животные, живущие в сухой траве, погибают при пожарах.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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3 марта 2020 22:11 1674 При сжигании сухой травы в Солигорском районе...
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