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При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.

09.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


3 марта 2020 22:11 1674

При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе с начала нынешнего года зарегистрировано уже два случая загорания сухой растительности.

При сжигании сухой травы в Солигорском районе случилось 2 пожара.

Из-за отсутствия снега и установления сухой погоды есть большая вероятность возгорания в экосистемах. Ежегодно десятки людей избавляются от прошлогодней сухой травы. Но выжигание только уничтожает растения, распыляя полезные для почвы микроэлементы, что приводит к обеднению растительности. Кроме этого, повышается кислотность и уменьшается плодородность грунта. Почти все животные, живущие в сухой траве, погибают при пожарах.

Солигорский ГРОЧС предупреждает, что нужно быть предельно осторожными.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК-НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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3 марта 2020 22:11 1674 При сжигании сухой травы в Солигорском районе...
 
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