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УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса. Об этом
УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.
Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.
Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последним данным, количество зараженных по всему миру превысило 110 тысяч человек, жертвами нового коронавируса стали 3825 человек.
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Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации...
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