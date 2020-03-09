УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Фото: Reuters

УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.

Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

Напомним, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, количество зараженных по всему миру превысило 110 тысяч человек, жертвами нового коронавируса стали 3825 человек.