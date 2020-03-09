|
«Чтобы девчонки больше верили в себя». Почему женщины идут в «нетипичные» для них виды спорта?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы задались целью найти девушек в очень «нетипичных» видах спорта. И нашли, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Международный женский день – традиционно главный праздник для барышень всех возрастов и профессий. Представительницы прекрасного пола в спорт попали по разным причинам и со своими мотивами.
Юлия Дубень с детства тянулась к любым школьным соревнованиям, но выбор остановила на футболе, которым занимается уже много лет. Комментарии скептиков Юлию не волнуют: главное – чтобы каждый занимался своим делом и любил его.
Юлия Дубень, игрок ФК «Минск»:
Может быть, если бы вы у меня спросили чуть-чуть раньше, я бы и обращала внимание. Потому что это раздражало, злило, хотелось в ответ что-то сказать. «А вы сами что?» – и так далее. А сейчас… Каждый занимается своим делом. Мужчинам нравится свой футбол, нам нравится свой футбол, хоть футбол и один.
Уверены, глядя на то, как эта прекрасная дама управляется с мячом, заиграть в футбол захочет еще не один мужчина.
А вот мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и дважды мама Анна Климович считает, что в своей стезе она оказалась по воле случая. Как в легкую атлетику, которой девушка посвятила 22 года, так и в ее нынешнюю страсть, спортсменку кто-то завлекал.
Анна Климович, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу:
Меня не тяготит. Конечно, если профессионально заниматься, идти на мировые рекорды в мужском виде спорта, конечно, становишься ближе к мужчине. Но все-таки женщина в душе остается женщиной. И как бы она внешне ни выглядела, она все равно будет нежной, она все равно будет мягкой, не смотря на мужские виды спорта.
С нами Анна поделилась секретом: если мужчина, чаще всего, отдыхает дома, то женщина за его стенами. Парни, мотайте на ус!
Буквально на каждом спортивном мероприятии помимо спортсменов зрителям не дают заскучать девчонки из группы поддержки. Для Виолетты и Марии черлидинг – не основной род деятельности, скорее хобби. Барышни занимаются им параллельно с работой и учебой, однако относятся к своему спортивному увлечению вполне серьезно. Черлидингом они занялись не случайно.
Мария Колесова, участница группы TimeOut:
Виолетта Кабариха, участница группы TimeOut:
Ну, а кто же, как не сами девушки, знает, как необходимо поздравлять с Международным женским днем?
Хотелось бы сказать, чтобы девчонки больше верили в себя. Были ответственными и знали, что сильнее их никого в этом мире больше нет. И в любом случае мы сильнее, чем все остальные.
Я желаю всем девочкам, женщинам, дамам оставаться всегда женственными, всегда привлекательными, нежными, с сияющими глазами. Чтобы в душе всегда была весна.
Желаем в этот день быть безумно счастливыми и красивыми. Потому что это прекрасный день, это наш день, когда мы можем все себе позволить. Поэтому просто пожелаем счастья и хорошего 8 Марта!
Улыбайтесь, цветите и будьте счастливы!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мы задались целью найти девушек в очень «нетипичных» видах спорта. И нашли, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Международный женский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)