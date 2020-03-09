Коронавирус, стоимость визы: изменились ли планы на отпуск у брестчан в этом году

Источник материала: Виртуальный Брест

На календаре март, белорусы уже начали строить планы на лето и наверняка надеются, что раскупленные в аптеках одноразовые маски им не понадобятся в отпуске. На предстоящий туристический сезон, очевидно, повлияет мировая ситуация с распространением коронавируса, выросшая временно до 80 евро цена за шенгенскую визу, а кого-то спугнут новости об очередном происшествии в стране сфинксов и пирамид.





Топ-5 предпочтений белорусов

Эксперты утверждают, что в Беларуси, по последним данным, в целом растет число путешествующих. Рейтинги и тенденции в этой сфере журналистам недавно прокомментировал заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Виталий Грицевич:

– Лидером топ-5 является Египет. Это направление показывает стремительный рост с 2017 года. Популярность египетских курортов обусловлена возможностью, по сути, круглогодичного отдыха на морских курортах и невысокой ценой. Второе место занимает Турция, чей берег привлекателен для 150 тысяч белорусов.

Развивается и украинское направление. Ближайшее расстояние до теплого моря – пляжи Одесской области, где белорусы проводят летом выходные. Близко, недорого, не требуется оформление визы. Даже без учета потока самостоятельных туристов, которые ездят в соседнюю страну на собственных авто, украинское направление стабильно занимает третье место. Если в 2017 году в Украине побывала 91 тысяча организованных туристов, то в последние два года – более сотни тысяч. Одесские курорты стали выбирать многие туристы, прежде предпочитавшие отдыхать в Болгарии. Отчасти поэтому прежде очень популярная у белорусов балканская страна начала немного сдавать позиции.

Пятерку лидеров в предпочтениях белорусов замыкает Россия. В последние два года количество организованных туристов, выехавших в Российскую Федерацию, составляет около 47 – 48 тысяч. Хотя еще в 2015-м их было 130 тысяч. Также самостоятельные путешествия белорусы в последние годы выбирают по другим соседним странам – Польше и Литве.





Египет: и хочется, и колется

За последние пару месяцев СМИ сообщили о нескольких смертях и отравлениях белорусов во время отдыха на египетских курортах и происшествиях по дороге домой. Кроме того, в Египте вводятся туристические визы с 1 июня 2020 года. Не передумают ли теперь брестчане отдыхать в этой стране?

Zarya.by обзвонили несколько крупных турфирм, и туроператоры в один голос уверяют, что массово отказываться от отдыха в Египте белорусы не стали и вряд ли такое произойдет. Главная причина этого – доступность. Ценник на тур в Египет остается для наших сограждан одним из самых низких, если рассматривать отдых на море. Среди горящих предложений можно найти варианты поездки на неделю со стоимостью около 500 долларов на двоих. Сейчас белорусы больше озабочены коронавирусом, они начали отменять поездки в Европу, но пока тоже не массово.

– Египет по-прежнему остается популярным, из Бреста регулярно летают рейсы, – рассказала Zarya.by начальник Брестского отдела туризма «ЦентрКурорт» Екатерина Петручик. – Люди пока наблюдают за ситуацией и ценами, отказов от брони нет. Даже те, кто купил туры по раннему бронированию в Италию, пока не отказываются от них. Пользуются спросом белорусские санатории, здравницы в Литве, Латвии, России и Украине. В начале года брестчане активно отдыхали в Китае, сейчас по понятным причинам это направление закрыто.





Из новых тенденций, характерных для туристических предпочтений брестчан, туроператоры называют интерес к Албании, пляжи которой не уступают популярным пляжам Черногории и заметно поднявшей качество услуг за счет вложений в инфраструктуру, а также к курортам Юго-Восточной Азии – Вьетнама, Таиланда и пр. Последние пока нельзя назвать массовым направлением. К тому же нынешняя ситуация с коронавирусом наверняка отобьет охоту у многих желающих отправиться туда на отдых .

Все, с кем удалось пообщаться корреспонденту Zarya.by, подчеркнули, что от приобретенных туров брестчане отказываются мало, а вот новые покупать не спешат.

– Если говорить о раннем бронировании, то популярностью пользуются Болгария, Черногория, Тунис – рассказала специалист по туризму компании «Ваш отдых» Зоя Приступчик. – Традиционные лидеры продаж – туры в Турцию и Египет стали немного дороже и заранее их покупают мало, люди в большинстве своем ждут начала сезона, чтобы купить путевку по более выгодной цене. Случаи, когда туристы аннулируют свои путевки, единичны. Они не хотят терять туры, приобретенные по раннему бронированию по выгодной цене.

Вирусом по туризму

На днях Республиканский союз туристических организаций Беларуси (РСТО) опубликовал открытое письмо. Туркомпании уверены, что из-за ситуации с коронавирусом вся отрасль под угрозой: люди отменяют туры не только в страны, где зафиксирована вспышка вируса, но и в целом отказываются от поездок за границу.

«Анализ ситуации говорит о том, что властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку. Туристическая отрасль страны, как и другие отрасли экономики, находятся под угрозой!» – говорится в открытом письме РСТО.

В Брестском офисе туристической компании «АлатанТур», к примеру, убеждены, что те, кто запланировал отдых в предстоящем сезоне, от него не откажутся. Также подчеркнули, что в ситуации с нашумевшим коронавирусом людям не хватает информации и понимания того, что это острая респираторная вирусная инфекция, каких было уже немало. Возможно, если в СМИ появится больше публикаций, через которые доступным языком будет объяснено это, опасений и необоснованных страхов у людей станет меньше.

– Люди интересуются ситуацией с коронавирусом, мы также предоставляем информацию обратившимся к нам туристам, которую нам высылает Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, – рассказывает специалист по туризму туристического агентства «Пилигрим» Дарья Козлович. – У нас есть заявки в Италию с выездом в конце апреля и от них мало, кто отказывается, в основном следят за ситуацией и ждут. Однако новые туры не раскупаются. Соответственно в бронировании увеличился спрос на ближнее зарубежье, в основном украинское направление и Болгария. Достаточно часто молодые люди и молодожены, к примеру, выбирают для отдыха Кипр и Грецию.





По-прежнему актуальны из-за доступности и возможности вылета из Бреста Тунис, Турция и Египет. К слову, многие говорят туроператорам о своих волнениях по поводу отдыха в Египте. По словам Дарьи Козлович, сотрудники рассказывают, как вести себя в таких ситуациях, дают рекомендации по отдыху и поведению, предоставляют всю имеющуюся информацию.

Еще одним сдерживающим фактором для туристов могла бы стать подорожавшая шенгенская виза, однако, как заверили туроператоры, ее подорожание не повлияло на предпочтения туристов.

– С февраля по июнь стоимость шенгенской визы составляет 80 евро, однако нельзя сказать, что из-за возросшей цены брестчане стали меньше ездить в Европу, – продолжает Дарья Козлович. – Наоборот, для семей с детьми это даже получается выгоднее, так как отменен консульский сбор при получении визы для детей от 12 до 18 лет. Часто ездят брестчане в Польшу, Чехию, Германию, Италию, реже – в Швейцарию, Австрию.

В разговоре с журналистом Zarya.by многие представители туроператоров отмечали, что пока рано говорить о предпочтениях на летний отдых-2020. Дать оценку ситуации можно будет через месяц-два, но большинство из них высказали опасения, что предстоящий сезон будет трудным.