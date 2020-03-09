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Почему в Беларуси все еще нет конкуренции?

09.03.2020 00:17 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси все еще недооценивают значение конкуренции и ее эффект для экономики. Между тем, отсутствие конкуренции создает тепличные условия для госпредприятий, считают эксперты.

В Беларуси с конкуренцией не все гладко, хотя она, как известно, основа развития всей экономики. Прежде всего, созданию конкурентной борьбы в стране мешает доминирование госсектора.

«Нам все еще приходится доказывать, в чем плюсы конкуренции и объяснять зачем она нужна», – отметил на семинаре Центра экономических исследований BEROC и Нацбанка глава компании ЮНИТЕР Роман Осипов.

По его словам, доводы о том, что конкуренция это двигатель прогресса, механизм, который повышает эффективность субъектов хозяйствования, все время разбиваются о критику, связанную с тем, что на фоне конкуренции могут пострадать госпредприятия, которые у нас позиционируются как социально-ориентированные.

«Госсектор несет социальную нагрузку, и это всегда выступает основным аргументом, когда речь заходит о конкуренции», – сказал Роман Осипов.

Между тем, эксперт признал, что нет ни одной оценки, какой же на самом деле объем социальной помощи госпредприятий.

«Сейчас она, я думаю, очень мизерная, если сравнивать с тем, что было лет пять назад, и сегодня многое это просто слова», – отметил Осипов.

Конкуренция приводит к тепличным условиям

Конкуренция вынуждает что-то менять в своем бизнесе, а что-то менять – это по сути означает инновации, обратил внимание глава ЮНИТЕР.

«Как у нас стимулируют инновации на госпредприятиях? Все наши госпредпрития работают на показатели, – отметил он. – Хотя смысл инновационной продукции в том, чтобы она продавалась, чтобы росла ее доля в продуктовом ассортименте».

Осипов добавил, что у нас этого не происходит.

«Если мы проследим судьбу этих инновационных продуктов на госпредприятиях, они впоследствии затухают и через два-три года остаются те же самые советские продукты, которые всегда вроде как нормально продавались. Причина этого в директивном методе и работе на показатели», – сказал Роман Осипов.

Отсутствие конкуренции приводит, на взгляд эксперта, к тепличным условиям для госпредприятий, к отсутствию должного давления на менеджмент сточки зрения внедрения современных технологий.

«Так, к примеру, мы подсчитали, сколько долларов предприятия молочной промышленности зарабатывают с переработки одного литра сырого молока. Оказалось, у частных компаний выхлоп в 1,4 раза больше, чем у государственных», – рассказал глава ЮНИТЕР.

Осипов отметил, что это произошло не за счет более сложных машин и механизмов или торговых домов, а за счет инновационности, работы с брендом.

Аналогичная ситуация складывается и в других отраслях.

Во что обходятся монополии?

Осипова спросили, возможно ли, на его взгляд, добиться конкуренции без приватизации.

Эксперт привел в пример ситуацию, сложившуюся в страховом секторе.

«Если мы сравним соотношение собираемых страховых премий в Беларуси к ВВП, то получим 1%. Почему так мало? Потому что пять крупнейших страховых компаний – государственные. Все они живут в тепличных условиях, получая обязательное страхование», – рассказал он.

«Нужна ли приватизация Белгосстраха и других страховых компаний для того, чтобы развить страховой рынок и выйти хотя бы на 2% ВВП? Можно обойтись и без приватизации, надо лишь либерализировать рынок страховых услуг. Но опять мешает тезис, что Белгосстрах выполняет социальные функции, работает в деревнях и т.д.», – пояснил Роман Осипов.

По словам эксперта, монополизация в отрасли привела к тому, что туда не идут инвесторы, там нет интересных продуктов, их не предлагают, не разрабатывают, и никто не хочет ничего менять.

«Поэтому развитие конкуренции равно приватизации, развитие конкуренции равно созданию таких условий на рынке, чтобы частный сектор чувствовал себя увереннее, мог что-то прогнозировать и как-то работать», – сказал эксперт.

Отказ от монополии и развитие конкуренции, заключил Роман Осипов, даст прирост ВВП в год на 1,3-1,5%.

 
 
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В Беларуси все еще недооценивают значение конкуренции и ее эффект для экономики. Между тем, отсутствие конкуренции создает тепличные условия для госпредприятий,...
 
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