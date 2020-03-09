Самое большое суперлуние года жители Беларуси увидят в ночь с 9 на 10 марта

Источник материала: Газета Авангард

В момент суперлуния Луна кажется немного больше привычных размеров.

Наиболее близко от Земли Луна окажется во втором суперлунии, которое наступит 8 апреля 2020 года.





Об этом информируют интернет-источники. Как известно, суперлунием называют тот редкий момент, когда происходит совпадение полнолуния и максимального приближения Луны к Земле.

В этот время Луна кажется немного больше привычных размеров.

Ее диаметр увеличивается на 15 %. Помимо этого, вместе с видимыми размерами увеличивается и яркость лунного диска.

Она в момент суперлуния возрастает на 30 %.

Луна, как известно, оказывается то на максимально близком расстоянии, то удаленном от Земли за счет того, что она вращается вокруг ее не по круговой, а по эллиптической орбите.

Так, наиболее близко от Земли Луна окажется 8 апреля 2020 года, когда наступит второе суперлуние.

Последнее суперлуние в этой тройке можно будет наблюдать 7 мая 2020 года.