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Путин объяснил, как он приготовился перестать быть президентом

09.03.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причиной стали опасения перед возможным двоевластием

Ограничение сроков нахождения президента необходимо для обеспечения сменяемости власти в России, заявил президент России Владимир Путин в проекте «Пролетев над бездной» в «Вестях недели».

Путин подчеркнул, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков президента нет. Так ситуация обстоит во многих странах мира. На Западе и в США, в частности, данное правило отменили совсем недавно, пишет mk.ru

Также президент России подчеркнул, что он не намерен идти на определённые шаги, которые позволили бы ему продлить свое нахождение у власти в России. Это касается слухов о придании новых функции Госсовету и создании каких-то новых органов власти. «Считаю абсолютно неприемлемым», - считает Путин.


Он допускает, что мог бы способствовать стабилизации ситуации, пойдя на такое, но остерегается возможного двоевластия в стране. Это губительно, поэтому российский лидер не собирается идти на крайние меры, связанные с продлением его полномочий у власти.
 
 
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Причиной стали опасения перед возможным двоевластием
 
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