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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119

За прошедшие сутки от коронавируса в Китае умерло 22 человека, общее число жертв эпидемии достигло 3119 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.

За сутки выздоровели 1535 заболевших, а всего от коронавируса излечились 58600 человек. Старейшим из них стал 100-летний житель Уханя. Также сообщается о 40 новых инфицированных, общее число пациентов медучреждений в Китае составляет 80735 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение коронавируса в мире к понедельнику замедлилось, за сутки новая инфекция была выявлена лишь в Албании и Бангладеш. Всего в мире зафиксировано 106893 случая заражения коронавирусом. Число умерших достигло 3639 человек, из которых 516 за пределами Китая. В Италии жертвами COVID-19 стали уже 366 человек.

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За прошедшие сутки от коронавируса в Китае умерло 22 человека, общее число жертв эпидемии достигло 3119 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по...
 
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