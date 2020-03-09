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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
09.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За прошедшие сутки от коронавируса в Китае умерло 22 человека, общее число жертв эпидемии достигло 3119 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР.
За сутки выздоровели 1535 заболевших, а всего от
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространение коронавируса в мире к понедельнику замедлилось, за сутки новая инфекция была выявлена лишь в Албании и Бангладеш. Всего в мире зафиксировано 106893 случая заражения коронавирусом. Число умерших достигло 3639 человек, из которых 516 за пределами Китая. В Италии жертвами COVID-19 стали уже 366 человек.
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За прошедшие сутки от коронавируса в Китае умерло 22 человека, общее число жертв эпидемии достигло 3119 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по...
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