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Японцы интересно реконструировали старый дом. Теперь издалека он напоминает большой парник
Источник материала: Tut.by
На японском острове Хокайно архитекторы из студии Yoshichika Takagi реконструировали дом 1974 года постройки, оставив от старого здания только деревянный каркас, который теперь спрятан внутри сооружения. В итоге здание издалека напоминает двухэтажный парник. Подробности рассказывает
Дом находится в городе Фурано. Раньше это было деревянное сооружение, облицованное вагонкой. Во время реконструкции вагонку эту сняли и облицевали дом с трех сторон черным металлом.
С четвертой стороны дом расширили и облицевали полупрозрачным гофрированным пластиком.
В итоге получилось так, что деревянные балки старого дома стали частью интерьера нового. Интересно, что в пристройке этой вместо пола — брусчатка.
На первом этаже находятся комнаты для детей и столовая, на втором — комнаты для взрослых и открытая кухня с барной стойкой.
— Такие дома, которые называются домами с деформированной крышей, часто можно увидеть на Хоккайдо, но их трудно назвать красивыми. Зато их нельзя увидеть за пределами Хоккайдо, — сказали в студии.
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Дом находится на острове Хокайдо.
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