Маркетплейс Joom сообщил об утечке данных как минимум 1000 пользователей в России и Беларуси

vc.ru представитель компании Мика Стецовский. Данные как минимум 1000 пользователей маркетплейса Joom оказались в руках мошенников. Утечка затронула пользователей из нескольких стран — преимущественно из России и Беларуси, сообщилпредставитель компании Мика Стецовский.





Мошенникам удалось узнать имена, адреса и контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), но информацию о банковских картах пользователей они не получили, заверили в Joom.





В результате утечки некоторые пользователи Joom в России и Беларуси могли получить мошеннические звонки. Как правило, в таких случаях мошенники представляются сотрудниками банка, пытаются узнать номер паспорта, CVV-код банковской карты или код из SMS-сообщения от банка.





Компания заподозрила утечку 5 марта, в течение дня 6 марта специалисты выяснили подробности и устранили угрозу дальнейшей утечки, рассказал Стецовский. По его словам, злоумышленники получили данные через одного из подрядчиков Joom, у которого был доступ к внутренним ресурсам компании.





Что это за подрядчик и чем именно он занимается, представитель Joom не раскрыл, но сказал, что партнёру был ограничен доступ к данным. Компания также готовится передать информацию об инциденте в правоохранительные органы.





7 марта Joom отправил пользователям рассылку с предупреждением об утечке и рекомендациями о том, как избежать фишинга.





Маркетплейс — это площадка, на которой покупатель может сравнивать и приобретать товары сразу от нескольких продавцов. Маркетплейс выступает посредником между потребителем и тем, кто предлагает свои продукты или услуги.