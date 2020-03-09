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Внучка Лукашенко пошутила про президента на конкурсе БГУ: реакция зала
Источник материала: KYKY>
Дочь среднего сына президента Беларуси, председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко – Анастасия – стала вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ». Об этом
«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», – сказала девушка, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко. Зал зааплодировал: видео с реакцией читатели прислали порталу TUT.by:
Однако первое место и титул «Мисс Лицей БГУ» достались Татьяне Пивоварчик из 10-го филологического класса, а «Мисс зрительских симпатий» – Дарье Ольховик.
Анастасия поступила в Лицей БГУ, куда идут после девяти классов школы, в прошлом году. Она учится в гуманитарном классе на «обществоведении и английском языке».
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Дочь среднего сына президента Беларуси, председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко – Анастасия – стала вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей...
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