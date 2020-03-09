Внучка Лукашенко пошутила про президента на конкурсе БГУ: реакция зала

Источник материала: KYKY

Дочь среднего сына президента Беларуси, председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко – Анастасия – стала вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ». Об этом пишет TUT.by.

«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», – сказала девушка, а на экране появились четыре фото Александра Лукашенко. Зал зааплодировал: видео с реакцией читатели прислали порталу TUT.by:

Однако первое место и титул «Мисс Лицей БГУ» достались Татьяне Пивоварчик из 10-го филологического класса, а «Мисс зрительских симпатий» – Дарье Ольховик.

Анастасия поступила в Лицей БГУ, куда идут после девяти классов школы, в прошлом году. Она учится в гуманитарном классе на «обществоведении и английском языке».