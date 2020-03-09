ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зачем Лукашенко собирает главредов российских СМИ?

09.03.2020 08:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сработает ли старая схема информационной войны в условиях, когда Кремль стал гораздо более независимым от общества и от собственной элиты?

Зачем Лукашенко собирает главредов российских СМИ?
Как заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Дай Дудя», встреча официального белорусского лидера с российскими журналистами сдвинута на день — с 12 на 13 марта, пишет Завтра твоей страны.

Ранее Венедиктов сообщал, что «11-12 марта большая группа главных редакторов разных российских СМИ приглашена к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко». Для чего?

Лукашенко хочет объяснить российскому обществу свою позицию по белорусско-российским отношениям, попытаться повлиять на российское общество, а через него на Кремль, считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.


— Это давняя традиция, правда, до сих пор приезжали журналисты из региональных СМИ и перед ними Лукашенко долго и настойчиво выступал. А теперь трудно сказать, какой будет уровень. Но если Венедиктова приглашают, значит, это элитные СМИ. Это как бы наш залп в белорусско-российской информационной войне.

— Имеет ли белорусский глава сказать что-то особенное российским редакторам?

— Думаю, будет то, что он говорит последние двадцать пять лет по поводу российско-белорусских отношений. Это он повторит и сейчас, ничего принципиально нового он сказать не может. Будет говорить, что Беларусь самый надежный союзник России, что сам он вообще-то за интеграцию, но интеграцию в других условиях, по другому принципу: сначала равные условия для субъектов хозяйствования и только потом переход к другим этапам интеграции. Обычная позиция белорусской стороны.

— Некоторые российские эксперты все же не исключают полномасштабной информационной войны против Лукашенко со стороны российских медиа перед президентскими выборами в Беларуси. Считаете ли вы такое возможным?

— Информационные атаки со стороны российских СМИ происходят и сейчас, особенно на телеграмм-каналах, выпады периодически случаются. Но полноценная информационная война? Я не знаю, какой в этом смысл. Если бы ставилась какая-то понятная задача и Россия хотела ее реализовать, тогда в этом был бы смысл. А так пока я не вижу признаков информационной войны такого уровня, как в 2010-м году, когда вышел сериал «Крестный батька».  

— Могут ли российские СМИ как-то влиять на свои власти в нынешних условиях? Не надоело ли Лукашенко общаться с российскими журналистами за все эти годы? 


— Раньше эта схема работала. Когда был острый конфликт, кризис, Лукашенко резко обострял ситуацию и переносил конфликт в публичную плоскость, стучал кулаком по столу, иногда даже грубовато комментировал позицию Кремля, и Москва каким-то образом откручивала назад. Она шла на уступки, давала очередные льготы. Лукашенко сейчас действует по старой схеме и по старой логике.

Другое дело, насколько этот метод будет работать сегодня. Я очень сомневаюсь.

Во-первых, российские СМИ стали гораздо более подконтрольными власти, чем это было раньше, особенно центральные, федеральные каналы. Во-вторых, судя по всему, в Москве принято стратегическое решение о резком сокращении субсидий и экономической помощи Беларуси. И вряд ли Лукашенко, апеллируя к СМИ, к российскому обществу и даже к российской элите, может повлиять на Кремль, потому что Кремль стал гораздо более независимым от общества и от собственной элиты, чем это было прежде. Я не думаю, что в этот раз прежняя схема сработает.        
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сработает ли старая схема информационной войны в условиях, когда Кремль стал гораздо более независимым от общества и от собственной элиты?
 
Новости дня
Новости разные
 
Никита Лобастов: скажу как на духу — я сам испугался того, как выступил в спринте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика