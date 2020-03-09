Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Источник материала: Tut.by

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что в 2015—2019 годы ее объем увеличился по сравнению с предыдущим пятилетием (2010−2014) на 5,5%, а основными экспортерами оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с 2010—2014 годами на 18%. Об этом пишет ТАСС.



Фото: camoblood.ru

Авторы доклада также выделяют существенный приток вооружений на Ближний Восток, где Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером в мире.

Российский экспорт

Доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% мирового объема, что на 6% меньше показателя периода 2010−2014 года. Существенно — на 47% — по сравнению с предыдущим периодом 2010−2014 снизились поставки российского оружия в Индию, главному партнеру России в области торговли вооружениями.

«Проводимая Индией политика диверсификации поставщиков вооружений привела к сокращению импорта оружия из России и увеличению импорта продукции из других стран, — рассказала корреспонденту ТАСС научный сотрудник СИПРИ Александра Куимова. — В 2015—2019 годах импорт вооружений из Израиля и Франции увеличился на 175% и 715% по сравнению с 2010—2014 годами. Также Индия заинтересована в приобретении оружия, которое по своим техническим характеристикам превосходит российские аналоги. Речь в основном идет о средствах противолодочной обороны, которые Индия закупает у США».

В 2015—2019 годах Россия поставляла оружие 47 государствам. 55% этого объема пришлось на основных партнеров в этой области — Индию, Китай и Алжир. С точки зрения регионального распределения 57% военных поставок были произведены в страны Азии и Океании, 19% — на Ближний Восток, 17% — в африканские страны, 5,7% — в европейские и 0,8% — в страны обоих Америк.

По сравнению с 2010—2014 годами в минувшие пять лет экспорт в регион Ближнего Востока возрос на 30%. Основные покупателями были Египет (49%) и Ирак (29%). По отношению к показателям 2010−2014 годов рост экспортных объемов в Ирак составил 212%, в Египет — 191%.

«В 2015—2019 годах объем экспорта российского оружия в Египет вырос в три раза по сравнению с 2010—2014 годами. На долю России приходилось 34% всего импорта оружия Египтом, — пояснила Куимова. — Экспорт вырос за счет крупных поставок оружия в Египет по контрактам, заключенным в 2015 году, в частности на поставку Каиру российских систем ПВО С-300 и авиации — к концу 2019 года Россия поставила Египту 39 истребителей МиГ-29М и 46 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Несмотря на военную поддержку Сирии, которую Россия оказывает с 2015 года, поставки вооружений в эту страну снизились на 87%, составив 3,9% общего объема военного экспорта в регион и 0,7% глобального экспорта российских вооружений в 2015—2019 годах.

«В период 2015—2019 годов Россия поставила Сирии всего 45 подержанных бронетранспортеров и боевых танков и небольшое количество артиллерийских систем. Также в 2018 году Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ», — прокомментировала Куимова.

Крупнейшие поставщики

В США в 2015—2019 годах объем военного экспорта вырос по сравнению с предшествующим периодом на 23%, что на сегодняшний день обеспечило им 36-процентную долю в глобальном объеме продаж вооружений. Поставки основных видов вооружений осуществлялись в 96 стран.

«В последние пять лет половина экспорта вооружений США приходилась на Ближний Восток, а половина этих поставок шла в Саудовскую Аравию, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Питер Веземан. — Вместе с тем возрос спрос на современные военные самолеты, особенно в Европе, Австралии, Японии и Тайване».

Французские поставки вооружений за рубеж достигли самого высокого уровня за все пятилетки, начиная с 1990 года. В 2015—2019 годах на них пришлось 7,9% глобального военного экспорта, а сам рост составил 72% от объемов 2010—2014 годов. «Военная промышленность Франции выиграла от спроса на вооружения в Египте, Катаре и Индии», — отмечает научный сотрудник СИПРИ Диего Лопес Да Сильва.

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8%

Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010—2015 годов до 53 в 2015—2019 годах.

Основные импортеры

В последние пять лет ближневосточные страны увеличили свои закупки вооружений на 61% по сравнению с предыдущей пятилеткой. Сейчас на них приходится 35% мирового военного экспорта.

Военный импорт Саудовской Аравии увеличился на 130% и составил 12% мирового импорта. Несмотря на озабоченность США и Великобритании действиями королевства в соседнем Йемене, обе страны продолжали поставлять ему в 2015—2019 годы вооружения. 73% саудовских закупок пришлись на США и 13% — на Великобританию.

Второе место по объемам заняла Индия, в то время как ее сосед Пакистан оказался лишь на 11-й строчке мирового рейтинга. «Как и в предыдущие годы, в 2019 году Индия и Пакистан, являющиеся ядерными державами, нападали друг на друга, используя импортированные основные вооружения, — отмечает старший научный сотрудник СИПРИ Симон Веземан. — Многие из ведущих мировых поставщиков оружия обеспечивают им эти страны уже на протяжении десятилетий, часто поставляя его одновременно обеим сторонам».

Последние пять лет были отмечены участием Объединенных Арабских Эмиратов в событиях в Ливии и Йемене. Сейчас ОАЭ занимают восьмое место среди крупнейших импортеров вооружений. В этот период две трети объема они закупали у США. В 2019 году, когда Совет безопасности ООН осудил иностранное военное вмешательство в Ливии, в ОАЭ продолжали идти поставки основных видов вооружений из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, России, ЮАР, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США.

Египет, увеличив втрое военный импорт, занял третье место среди ведущих мировых импортеров вооружений (5,8%). На следующих за ним в рейтинге Австралию и Китай приходится 4,9% и 4,3% мирового военного импорта.