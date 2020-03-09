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Стали известны результаты расследования взрывов на салюте 3 июля 2019 года

09.03.2020 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны результаты расследования взрывов на салюте 3 июля 2019 года
Фото из открытых источников

«Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту взрывов во время проведения салюта 3 июля прошлого года. Создана была следственная группа, в ее состав вошли наиболее подготовленные квалифицированные следователи, которые достаточно быстро разобрались в ситуации. Действительно, в конце февраля уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Буквально несколько дней назад прокурор согласился с позицией следствия и направил это дело для рассмотрения в суд», - сообщил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси, каналу СТВ.

Осмотр места происшествия в ночь с 3 на 4 июля показал, что из шести салютных установок, которые использовались для проведения салюта, четыре оказались разрушены в результате взрывов. 

Выяснилось, что часть пиротехнических изделий, которые Министерство обороны закупило у российской фирмы «Пиро-Росс», оказались дефектными: либо с истекшими сроками годности, либо же они не соответствовали ГОСТам и техническим условиям, которые предъявлялись к такого рода пиротехническим изделиям.

«Минской военной комендатурой были приглашены представители фирмы, которая изготовила и поставила эти пиротехнические изделия. Те не нашли ничего лучшего, как внести изменения в физическое состояние этих фейерверочных изделий. Их обрезали механическим путем, просто ножом обрезали картонную поверхность, укатывали об асфальтную поверхность. Все это происходило при молчаливом согласии и попустительстве, а то и поддержке сотрудников Минской военной комендатуры, в частности командира роты».

Было предъявлено обвинение двум сотрудникам российской фирмы по статье 299 части 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно «Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека». Командиру роты Минской военной комендатуры предъявлено обвинение по части 2 статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Нарушение правил обращения с взрывоопасными предметами». 

Стали известны результаты расследования взрывов на салюте 3 июля 2019 года
Расследование уголовного дела о взрыве на салюте завершено
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