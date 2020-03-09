ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефть дешевет, а что будет с курсами валют на этом фоне?

09.03.2020 08:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что будет с российским рублем, который продолжил падение на прошлой неделе? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Нефть дешевет, а что будет с курсами валют на этом фоне?
– На прошедшей неделе колебания самого белорусского рубля были довольно скромными. Основные события происходили на внешних валютных рынках. В первую очередь обращает на себя внимание рост евро. Пара евро/доллар выросла с 1,1020 до 1,1240, или на 2%.

Еще один важный фактор – падение российского рубля, который снизился не только к евро, но и к дешевеющему в мире доллару. За неделю доллар в России вырос с 67,0 российского рубля до 67,4 рубля, или на 0,6%. Евро подорожал с 73,9 российского рубля до 75,8, или на 2,6%. Последний раз подобный уровень курсов достигался в январе 2019.

При этом цена нефти марки Brent обновила минимумы лета 2017, упав ниже $48 за баррель. В результате к белорусскому рублю доллар еле заметно вырос, евро значительно подорожал, а российский рубль снизился.

Доллар вырос за неделю на 0,02%, но все же смог обновить исторический максимум, евро вырос на 2,04%, российский рубль снизился на 0,57%.


В целом стоимость валютной корзины выросла за неделю на 0,12%. Ослабление белорусского рубля произошло после двух недель укрепления.

Но снижение самого белорусского рубля достаточно скромное. Основной вклад в изменение курсов валют вносит ситуация на внешних рынках.

На следующей неделе в мире может продолжиться и рост европейской валюты, и снижение российского рубля. (Примечание – прогноз подготовлен до опубликования итогов заседания ОПЕК+).

В этом случае доллар к концу недели останется вблизи 2,24 белорусского рубля, евро может вырасти до 2,57 белорусского рубля. А российский рубль может снизится до 3,30 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что будет с российским рублем, который продолжил падение на прошлой неделе? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
 
Новости дня
Новости разные
 
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика