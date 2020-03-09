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В Гродно суд рассмотрит дело о вовлечении несовершеннолетних в потребление наркотиков

09.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гродно суд рассмотрит дело о вовлечении несовершеннолетних в потребление наркотиков">

В суде Ленинского района Гродно сегодня начнется рассмотрение уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в потребление наркотиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

В Гродно суд рассмотрит дело о вовлечении несовершеннолетних в потребление наркотиков

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств), ч. 2 ст. 331 (склонение к потреблению наркотических средств), ч. 1 ст. 332 УК (предоставление помещений для потребления наркотических средств).

Как сообщалось, мужчина арендовал в центре Гродно помещение, где организовал кружок по робототехнике, пользовавшийся большой популярностью. Оперативники провели мероприятия, в ходе которых стало известно, что помимо обучения детей программированию и моделированию роботов вместе с некоторыми учениками руководитель кружка употребляет наркотические средства. Эта информация подтвердилась.

Кроме того, в доме и на рабочем месте мужчины обнаружено вещество растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является опасным наркотиком — марихуаной.

Установлено, что фигурант истории делился наркотическими веществами с тремя несовершеннолетними 14-16 лет. Он был задержан как раз во время курения марихуаны с одним из них в помещении, где проводил занятия.

Белта

 
Теги: Гродно
 
 
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