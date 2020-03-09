В Калинковичах прошел ежегодный слет передовиков

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





Ежегодно в нашем районе подводятся итоги работы производства и социальной сферы за предыдущий год и определяются лучшие работники отраслей, а также передовые трудовые коллективы. Чествование предприятий, организаций и учреждений, а также работников отраслей, которые достигли наилучших результатов по итогам работы в 2019 году, прошло в пятницу 6 марта в районном Доме культуры.





До начала торжественного мероприятия в фойе Дома культуры работала выставка, на которой заводы – бытовой химии и ЖБИ, мебельный, молочный и мясокомбинаты, СООО «Белсыр», «Калиноковичихлебопродукт» представили продукцию и достижения за минувший год.





Открыл праздник сводный вокальный ансамбль исполнением песни «Синеокая» и хореографическая постановка студии «Академия танца». А затем под звуки торжественного марша знаменосцы внесли в зал знамена. Прозвучал Государственный гимн Республики Беларусь, который дал старт официальной части мероприятия.





В своем выступлении председатель районного исполнительного комитета Сергей Гвоздь напомнил о тех успехах, которые были достигнуты в различных отраслях. Причем, не только в масштабах района, но и на областном, республиканском и международном уровнях. Глава района отметил, что за всеми этими успехами стоит ежедневный кропотливый труд трудовых коллективов и руководства предприятий, которое думает не только о производственных показателях, но и заботится о комфортных условиях труда своих работников.





Сергей Гвоздь выразил признательность лучшим работникам отраслей. По словам председателя райисполкома, эти люди являются не только гордостью района, их труд важен для всей страны в целом.

Особые слова благодарности и признательности Сергей Гвоздь адресовал ветеранам труда, а молодым работникам посоветовал брать пример с тех, кто стяжал себе славу и известность трудолюбием, мастерством и упорным движением к поставленной цели.





Сергей Гвоздь от руководства района и себя лично поздравил всех женщин района с Женским днем, отметив при этом неоценимое значение женщин, которые в информационно стремительное время успевают делать трудовую карьеру, участвовать в общественно-политической жизни и оставаться любящими и заботливыми мамами и женами.

После чего прошла церемония чествования передовых предприятий, организаций и учреждений, а также лучших работников отраслей.





Так, победителями соревнования по социально-экономическому развитию Калинковичского района за 2019 год с занесением на Доску почета района, вручением Почетного переходящего знамени Калинковичского районного исполнительного комитета Свидетельства и денежного вознаграждения признаны: среди предприятий промышленности – ОАО «Калинковичский ремонтно-механический завод», среди предприятий транспорта и связи – филиал №13 ОАО «Гомельоблавтотранс», среди строительных организаций – филиал ПМК-43 ОАО «Гомельсовхозстрой», среди предприятий торговли – ЗАО «Гастроном «Юбилейный», среди предприятий сферы услуг и коммунального хозяйства – КУП «Коммунальник Калинковичский».





Лучшим трудовым коллективом года, достигшим наиболее значимых результатов и внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие района признан коллектив СООО «БЕЛСЫР».

Победителями соревнования по социально-экономическому развитию Калинковичского района за 2019 год с занесением на Доску почета района, вручением ему Диплома и денежного вознаграждения среди негосударственного сектора экономики признано ООО «Скар».





Победителями соревнования по социально-экономическому развитию среди сельскохозяйственных предприятий с вручением Диплома и денежного вознаграждения признаны: за достижение лучших результатов по производству молока – ОАО «Прудокское», за достижение лучших результатов по воспроизводству стада – СПК «Дружба-Автюки».





Признаны победителями в районном соревновании среди учреждений образования с занесением на Доску почета Калинковичского района, вручением Диплома и денежного вознаграждения – СШ№ 7, Бобровичская СШ, ДЦРР и Озаричский ясли-сад.





Победителем в районном соревновании среди учреждений физической культуры и спорта с занесением на Доску почета Калинковичского района, вручением Диплома и денежного вознаграждения признана ДЮСШ №1.





Победителем районного соревнования среди учреждений здравоохранения и их подразделений с занесением на Доску почета Калинковичского района, вручением Диплома и денежного вознаграждения признаны: Малоавтюковский ФАП и филиал «Стоматологическая поликлиника» ЦРБ.





Среди подразделений отдела внутренних дел райисполкома с занесением на Доску почета Калинковичского района, вручением Диплома и денежного вознаграждения победителем в районном соревновании признана инспекция по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности отдела внутренних дел, среди подразделений районного отдела по чрезвычайным ситуациям – пожарный аварийно-спасательный пост № 12 д. Воротын РОЧС.





В районном соревновании среди учреждений культуры и коллективов художественной самодеятельности признаны победителями в районном соревновании с занесением на Доску почета района, вручением Дипломов и денежных вознаграждений – Козловичский сельский дом культуры и вокальный ансамбль «Калиновый цвет» Дудичского сельского дома культуры.





Определили и победителей в районном соревновании среди сельских Советов депутатов и исполнительных комитетов. По итогам минувшего года на Доску почета района с вручением Дипломов 1-й, 2-й и 3-й степеней, денежного вознаграждения занесены: Дудичский, Озаричский и Малоавтюковский сельские исполнительные комитеты.





Не первый год определяются также победители в районном соревновании среди семей, ведущих приусадебное хозяйство в номинации «Лучшее сельское подворье-2019». В этом году ими стали семьи Кулик из аг. Горочичи, Башак из д. Холодники и Цыбулич из д. Турцевичи. Каждой семье вручены Дипломы 1-й, 2-й и 3-й степеней, а также денежные вознаграждения.





В номинации «Лучшее сельское ветеранское подворье-2019» Благодарственным письмом районного Совета депутатов за преданность и любовь к родной земле отмечена семья Колыбенко из д. Александровка.





Благодарственные письма районного Совета депутатов также вручены: охотничьему комплексу Калинковичского лесхоза – за значительный вклад в развитие экотуризма на территории района в 2019 году, агроусадьбе «Автюки» – за значительный вклад в развитие агроэкотуризма.





Заслуженные награды победители и призеры районного соревнования получили из рук председателя райисполкома Сергея Гвоздя и председателя райсовета депутатов Виктора Замостика.





Юбилейной медалью «100 год органам дзяржаўнага кіравння сельскай гаспадаркай і харчаваннем Беларусі» отмечены водитель автомобиля СПК «Дружба-Автюки» Владимир Новик, главный экономист СУП «Якимовичи-агро» Людмила Ольха, главный бухгалтер ОАО «Прудокское» Людмила Мишкевич, оператор машинного доения ОАО «Прудокское» Валентина Гаркуша, заведующий склада горюче-смазочных материалов и запасных частей ОАО «Прудокское» Вера Гаркуша, управляющий отделением ОАО «Капличи» Иван Камыш, главный экономист ОСП «Золотая Дуброва» ОАО «Калинковичирайагросервис» Тамара Лавшук.





Затем на сцену поднимались победители районного соревнования, которые своими трудовыми успехами и достижениями заслужили звания «Лучший работник отрасли». Среди работников сельского хозяйства: оператор машинного доения СПК «Дружба-Автюки» Галина Лобода, животновод по выращиванию крупного рогатого скота СПК «Дружба-Автюки» Людмила Веко, водитель СПК «Дружба-Автюки» Владимир Новик, тракторист-машинист ОАО «Прудокское» Николай Сирош.





Среди руководителей и специалистов сельского хозяйства: председатель СПК «Дружба-Автюки», главный инженер СУП «Дудичи-Агро» Иван Трошко, главный агроном СУП «Якимовичи-агро» Николай Быков, главный экономист СУП «Э/б «Липово» Татьяна Пырко, главный бухгалтер ОАО «Неначское» Анна Мельник, главный зоотехник ОАО «Прудокское» Евгения Шаблинская, бригадир МТФ СПК «Дружба-Автюки» Светлана Есьман.





Среди операторов машинного доения: оператор машинного доения СПК «Дружба-Автюки» Наталья Лисименко, оператор машинного доения КСУП «50 лет БССР» Анна Дубай, оператор машинного доения СПК «Дружба-Автюки» Иван Дулуб, оператор машинного доения ОАО «Капличи» Елена Крек, оператор машинного доения ОАО «НЕначское» Иван Змушко, оператор машинного доения ОАО «Прудокское» Алеся Шуппо, оператор машинного доения ОАО «Прудокское» Светлана Иванова, оператор машинного доения ОАО «Родина» Оксана Шуляковская, оператор машинного доения ОАО «Неначское» Анна Кабанович, оператор машинного доения ОСП «Золотая Дуброва» Анна Худенко, операторы машинного доения с/ф молочного комбината Галина Лисинецкая и Евгения Пасека, оператор машинного доения КСУП «Березнянский» Валентина Вишневская, оператор машинного доения «Э/б Липово» Елена Пырх, оператор машинного доения с/ф «Зеленочи» ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Ольга Антипова.





Среди животноводов по обслуживанию крупного рогатого скота: животновод ОАО «Неначское» Василина Шабалина, животноводы с/ф молочного комбината Надежда Панкратенко и Елена Гончар, животновод СПК «Дружба-Автюки» Валентина Зайцева, животновод ОАО «Прудокское Татьяна Шевко, КСУП «Березнянский» Галина Чапега, СПК «Дружба-Автюки» Наталья Буценко и Татьяна Дратованная, животновод ОАО «Неначское» Наталья Бурцева, животновод ОАО «Капличи» Петр Волков.





Среди операторов по искусственному осеменению животных – оператор по искусственному осеменению животных ОАО «Родина» Анастасия Миронова.

Среди водителей транспортных средств: водители – ОАО «Капличи» Сергей Камыш, с/ф молочного комбината Иван Малишевский, ОАО «Прудокское» Михаил Лыщенко, СУП «Э/б Липово» Анатолий Цык, ОАО «Родина» Николай Мачульский, СУП «Дудичи-Агро» Николай Туровчик, ОАО «Неначское» Александр Примаченко.





Среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства: трактористы-машинисты – СПК «Дружба-Автюки» Николай Есьман и Сергей Зеленковский, СУП «Домановичи-Агро» Иван Новик и Юрий Брухацкий, ОАО «Неначское» Павел Жуковец, с/ф «Зеленочи» Виталий Кулага и Николай Федоренко, ОАО «Капличи» Вячеслав Гарай и Василий Шумский, ОАО «Родина» Олег Соловей, Михаил Якуш и Вадим Картынник, СУП «Э/б Липово» Сергей Пырх, Виктор Новицкий и Алексей Близнец, с/ф молочного комбината Александр Банчук и Евгений Крот, ОСП «Золотая Дуброва» Александр Попченко, СУП «Якимовичи-агро» Анатолий Белан.





Победителями в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях, расположенных на территории Калинковичского района, по итогам 2019 года признаны: 1-е место – Калинковичская дистанция пути РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (руководитель Сергей Кукса), 2-е место – СООО «Белсыр» (руководитель Татьяна Канаш), 3-е место – ГУО «Ясли-сад №11 г. Калинковичи» (заведующий Светлана Телеш).





Победителями районного соревнования с присвоением звания «Лучший работник отрасли» признаны: среди работников промышленности – укладчик-заливщик продуктов консервирования Жанна Рабчук, жиловщик мяса и субпродуктов Татьяна Пырх, боец скота Евгений Жалковский, кладовщик холодильника Татьяна Моисеенко, начальник бюро фирменной торговли Ольга Юдина, электрогазосварщик Денис Отчик (все – ОАО «Калинковичский мясокомбинат»), аппаратчик пастеризации Денис Дубинин, укладчик-упаковщик Татьяна Авдеенко, главный экономист Тамара Левкович, инженер по контрольно-измерительным приборам и средствам автоматики Михаил Грабовский (все – СООО «Белсыр»), электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах Илья Козлов, резчик металла Игорь Змушко, слесарь механосборочных работ Юрий Банетов, токарь Сергей Соловьян (все – ОАО «Калинковичский РМЗ»), старший егерь лесхоза Виталий Садовский, заместитель начальника мукомольного комплекса Людмила Скопец, оператор процесса переработки зерна Геннадий Щелкун (оба – ОАО «Калинковичихлебопродукт»), лаборант химического анализа Елена Науменко, аппаратчик сухих молочных продуктов Елена Мохнач, изготовитель творога Жанна Ярош, водитель автомобиля Андрей Прищеп (все – ПУП «Калинковичский молочный комбинат»), машинист тесторазделочных машин Галина Василик пекарь и Валентина Шило (филиал Калинковичский хлебозавод ОАО «Гомельхлебпром»), электросварщика ручной сварки Вадим Марченко и дозировщик Нина Жиренок (ОАО «Калинковичский ЗЖБИ»), укладчик-упаковщик КПУП «Калинковичский ЗБХ» Елена Петрушенко, операторы участка раскроя Тамара Юшкевич и Татьяна Устюжанина (КПУП «Калинковичский мебельный комбинат»), инженер по метрологии РУП «Калинковичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» Николай Пастушенко.









Среди негосударственного сектора экономики: заместитель директора по производству Ирина Воронцова и уборщик служебных помещений Лидия Русецкая (ООО «Скар»).





Среди работников учреждений и банков: специалист 1-й категории отдела обеспечения деятельности банка ЦБУ № 327 в г. Калинковичи региональной дирекции по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк» Александр Рудник, главный специалист административно-хозяйственной службы ЦБУ № 313 филиала № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк» Лилия Лапко, начальник управления налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Калинковичскому району Леонид Буценко.





Среди работников торговли и общественного питания: заведующий аптекой №66/1 Гомельского УП «Фармация» Центральная аптека №66 Калинковичского района Светлана Короткая, продавец магазина «Полесье-2» ОАО «Калинковичский мясокомбинат» Нина Есьман, бухгалтер ООО «Алеся-Трейдинг» Зинаида Зиновенко, продавец магазина «Подольский» ТУП «Припятский Альянс» Наталья Тозик, заведующий магазином № 3 «Свежий хлеб» Калинковичского хлебозавода Любовь Кирщина, заведующий магазином «Земляки» агрогородка Домановичи ЧТУП «НигараТорг» Светлана Шевченко, продавец магазина «Корзинка» агрогородка Дудичи ООО «Инквилин» Наталья Гарист, буфетчик кафе «Фиеста» ОАО «Калинковичиторг» Юлия Клещева, повар кафе «МакПицца» ЗАО «Гастроном «Юбилейный» Ирина Ярош.









Победителями районного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах района в 2019 году были признаны: среди предприятий промышленности – ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (директор Геннадий Курлович, заместитель директора по идеологической работе Дина Демидкова); среди предприятий транспорта и связи – Калинковичская дистанция пути РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» (начальник Сергей Кукса, заместитель начальника по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Евгений Змушко); среди организаций сельского хозяйства – СУП «Э/б Липово» (директор Александр Табулин, специалист по идеологической работе Галина Пузыренко); среди организаций торговли и бытового обслуживания – РУП «Калинковичский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (начальник Владимир Ярец, ответственный за организацию идеологической работы Ирина Буценко); среди организаций здравоохранения и организаций, оказывающих социальные услуги – учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Калинковичского района» (директор – Ирина Шеколян, заместитель директора Людмила Брицун); среди организаций, осуществляющих деятельность в области культуры, по организации отдыха и развлечений – государственное предприятие «КиноПрестиж» (директор – Елена Филиппова, ответственный за организацию идеологической работы Мария Печерская); среди учреждений общего среднего образования – ГУО «Гимназия г. Калинковичи» (директор Наталья Мохорева, заместитель директора по воспитательной работе Снежана Цуба).





Звания «Лучший работник отрасли» среди строительных организаций удостоены: штукатур ПМК № 43 ОАО «Гомельский объединенный строительный трест» Александр Давыдчик, машинист смесителя асфальтобетона ДСУ № 10 ОАО «ДСТ № 2, г. Гомель» Николай Савченко, каменщика унитарного предприятия «Калинковичская ПМК № 101» ОАО «Полесьестрой» Геннадий Коляда, машинист экскаватора ГП «Калинковичская ПМК-10» РУП «Калинковичиводстрой» Сергей Лавда, бухгалтер КУДП «Управление капитального строительства Калинковичского района» Людмила Трухова, ведущий инженер по сметной работе КАУП «Оптимист» Светлана Демидович.









Среди работников транспорта, связи и коммуникаций: начальники участков Калинковичской дистанции пути РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» Дмитрий Новиков и Сергей Цалко, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов той же организации Татьяна Беляй, водители автомобилей ОАО «Калинковичиагротранс» Константин Жолуд и Олег Авдеенко, инженер по ремонту и обслуживанию электропитающих установок связи Калинковичского зонального узла электросвязи Гомельского филиала РУП электросвязи «Белтелеком» Дмитрий Шляга, ведущий специалист по продажам той же организации Наталья Ярец, почтальон отделения почтовой связи Горочичи Калинковичского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала РУП почтовой связи «Белпочта» Людмила Бондарчук. Среди работников сферы услуг и коммунального хозяйства: водитель автомобиля Сергей Чечетко, слесарь аварийно-восстановительных работ Михаил Свирин, ведущий экономист планово-экономического отдела Екатерина Малиновская, начальник службы по начислению и контролю жилищно-коммунальных услуг Ирина Турцевич, вальщик леса участка Озаричи Владимир Бендега, машинист (кочегар) котельной участка «Юровичи» Николай Рубан (все – КУП «Коммунальник Калинковичский»), приёмщик комплексно-приемного пункта аг. Шиичи ОАО «Райбытуслуги» Мария Коледа, электромонтер распределительных сетей филиала Мозырские электрические сети РУП «Гомельэнерго» Калинковичский район электрических сетей Игорь Конек, оператор-товарный Калинковичской газонаполнительной станции филиала производственного управления «Мозырьгаз» Василий Макаревич, старший мастер аварийно-диспетчерской службы РПУП «Гомельоблгаз» филиала ПУ «Мозырьгаз» Калинковичский район газоснабжения Анатолий Заренок.









Среди работников социального обслуживания населения: социальные работники ТЦСОН Елена Торчик и Ирина Семеняко.

Среди работников органов внутренних дел: водитель конвойного подразделения милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Владимир Синицкий.

Среди работников учреждений здравоохранения: заведующий травматологического отделения ЦРБ Максим Кашкаров, врач-педиатр детской поликлиники ЦРБ Елена Будник, старшая медсестра ОСП Бобровичского участка ЦРБ Елена Бегун, медсестра отделения реанимации и анестезиологии ЦРБ Людмила Кучар, шеф-повар пищеблока ЦРБ Наталья Навныко.









Среди работников учреждений образования: учитель гимназии Анастасия Русак, учитель Крюковичского детсада-СШ Светлана Рак, воспитатель яслей-сада №2 Наталья Кузьменко, директор Зеленочского детсада-БШ Леонид Черняков, тренер-преподаватель по баскетболу ДЮСШ №1 Игорь Жовтанский.









Среди работников учреждений культуры: учитель Калинковичской детской музыкальной школы искусств Игорь Кананчук, учитель Дудичской детской школы искусств Наталья Рубаник, заведующий городской библиотекой-филиалом № 1 Централизованной библиотечной сети Лилия Климова, начальник отдела кинообслуживания ККУП «КиноПрестиж» Мария Печерская.









Грамотами районного объединения профсоюзов и денежными сертификатами за добросовестный труд, значительный личный вклад в популяризацию, укрепление авторитета профсоюзного движения Калинковичского района, социальное партнерство и активное сотрудничество с профсоюзами награждены директор ПМК№10 Валерий Залуцкий и председатель первичной профсоюзной организации КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» Алеся Расчевская.









Грамотами Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса отмечены: директор Полесского аграрного колледжа им. В.Ф. Мицкевича Степан Комченко – за личный вклад в развитие социального партнерства, многолетний добросовестный труд, активную работу в воспитании и подготовке специалистов агропромышленного комплекса, участие в профсоюзной жизни коллектива, а также директор СООО «Белсыр» Татьяна Канаш – за личный вклад в развитие социального партнерства, многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, активное участие в профсоюзной жизни коллектива.





Благодарностями Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса награждены: машинист крана Калинковичское ПМС Валерий Варанчук – за многолетний добросовестный труд в мелиоративной отрасли, профессионализм, активное участие в профсоюзной жизни коллектива, оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота ОАО «Родина» Ирина Кундельская – за многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства, профессионализм, активное участие в профсоюзной жизни коллектива.









Ценными подарками районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК отмечены: директор профессионального аграрно-технического лицея Николай Федорук – за добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативность, активную работу в воспитании молодого поколения, развитие социального партнерства и активное участие в профсоюзной жизни коллектива, тракторист-машинист КСУП «им. Кутузова» Олег Лавда – за многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства, профессионализм, активное участие в профсоюзной жизни коллектива, председатель СПК «Дружба-Авюки» Сергей Довгялло – за добросовестный труд, высокий профессионализм, инициативность, активную работу в воспитании молодого поколения, развитие социального партнерства и активное участие в профсоюзной жизни коллектива.









За личный вклад в развитии районной организации общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», активную гражданскую позицию и участие в общественно-политической жизни района Грамотами и денежными сертификатами награждаются молодые специалисты: акушер-гинеколог ЦРБ, активист ОО «БРСМ» Юлия Каленчук, инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Алексей Савицкий и бухгалтер с/ф «Зеленочи» Анастасия Титовец.









Награды лучшим работникам отраслей вручили первый заместитель председателя райисполкома-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Иван Дедюля, заместители председателя райисполкома Наталья Прохорова и Валентин Васюта, председатель районного объединения профсоюзов Елена Разуванова, председатель райкома профсоюза работников АПК Галина Никулина и первый секретарь РК БРСМ Татьяна Аргунова-Веко.





По окончании торжественной части состоялся праздничный концерт, в котором выступили народный вокальный ансамбль «Золотая Лира», фольклорный ансамбль «Гости», ансамбль баянистов КДШИ, хореографический ансамбль «Серпантин», Василий Дегтярев, Ольга Трофимова и Мария Мороз, Николай Камыш и Александр Пинчук, Мария Григорица, Валерий Акопов, народный инструментальный ансамбль «Максима», Дмитрий Салтан и хореографическая группа гимназии, Наталья Новикова, Андрей Смерчинский и Адрей Ефремов, Антон Кананчук, народный вокальный ансамбль «Очарование», Наталья Блоцкая и Александр Веко, вокальный ансамбль «Альва».

















































































































































БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.