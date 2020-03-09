Вернувшейся в Горки студентке БНТУ поставили диагноз ОРВИ

Источник материала: Горецкий вестник

Многих жителей Горок встревожили слухи о состоянии здоровья студентки БНТУ, которая приехала в родной город и обратилась за медпомощью с симптомами, характерными для ОРВИ.

Как нам стало известно из компетентных источников, у девушки был взят анализ на коронавирус. Он отрицательный. Это обычная ОРВИ, от которой студентка прошла курс лечения в условиях инфекционного отделения районной больницы и уже выписалась домой.

Тамара Иванович