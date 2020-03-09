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Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

09.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера Брест праздновал по-полной. Многочисленные торговые точки с красочными охапками тюльпанов и искренние женские улыбки с лихвой компенсировали недостаток солнечного света. А еще на ул. Советской всем девушкам и женщинам дарили тюльпаны. И играл оркестр.

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Мы побывали на пешеходной улице в разгар праздника и посмотрели, что здесь происходит. По обе стороны ул. Будённого расположились прилавки с весенними цветами, а недалеко от самого кинотеатра - новенькие автомобили Hyundai, Nissan и Geely.

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Однако они стояли здесь не просто для того, чтобы «на других посмотреть и себя показать». После полудня водители этих машин начали дарить тюльпаны всем проходящим мимо представительницам прекрасной половины человечества.

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

И даже девушке на велосипеде достался подарок. Кстати, она ловко приняла его не останавливая своего двухколесного друга! Ловкость рук - и никакого мошенничества! :)

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Также праздничного настроения еще добавил духовой оркестр, который с позитивной маршевой музыкой не спеша прогуливался по Советской, а затем расположился на привычном месте - ступеньках выставочного зала.

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Прохожие останавливались и с удовольствием слушали музыку, танцевали, подпевали. В общем, наслаждались выходным праздничным днем.

А парни возле машин все раздавали и раздавали тюльпаны! Интересно было наблюдать, как буквально в один момент лица девушек озарялись прекрасными улыбками, настроение поднималось, а походка становилась одновременно легкой и уверенной.

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Цветы, внимание и добрые слова - так немного нужно нашим женщинам для счастья. Но иногда мы, мужчины, забываем об этом... А ведь в наших силах сделать мир ярче!

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Бесплатные тюльпаны, духовой оркестр и улыбки: пешеходная Советская отпраздновала 8 Марта

Как стало известно порталу «Виртуальный Брест», раздача тюльпанов была организована благодаря ООО «Белавтономия». Наверное, это уже становится традицией, потому что не первый раз жительницы Бреста получают поздравления от компании.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера Брест праздновал по-полной. Многочисленные торговые точки с красочными охапками тюльпанов и искренние женские улыбки с лихвой компенсировали недостаток...
 
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