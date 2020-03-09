Ветрено и тепло – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Наступившая неделя будет пасмурной и ветреной, обещают синоптики. Посмотрим, насколько точен их прогноз.





Сегодня, 9 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, до +8 °С.

Завтра, 10 марта, снова будет пасмурно и без осадков, +4…+8 °С.

11 марта похолодает до плюс пяти, будет дождливо и ветрено.

В четверг, 12 марта, ветер усилится, будет пасмурно, но уже без осадков, около +8 °С.

В пятницу, 13 марта, обещают ветреную погоду, +1…+6. Ночью возможен мокрый снег, а днем небольшой дождь.