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Ветрено и тепло – погода в Горках на неделе
09.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Наступившая неделя будет пасмурной и ветреной, обещают синоптики. Посмотрим, насколько точен их прогноз.
Сегодня, 9 марта, ожидается облачная с прояснениями погода, до +8 °С.
Завтра, 10 марта, снова будет пасмурно и без осадков, +4…+8 °С.
11 марта похолодает до плюс пяти, будет дождливо и ветрено.
В четверг, 12 марта, ветер усилится, будет пасмурно, но уже без осадков, около +8 °С.
В пятницу, 13 марта, обещают ветреную погоду, +1…+6. Ночью возможен мокрый снег, а днем небольшой дождь.
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Наступившая неделя будет пасмурной и ветреной, обещают синоптики. Посмотрим, насколько точен их прогноз. Сегодня, 9 марта, ожидается облачная с прояснениями...
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