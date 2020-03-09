Мировые цены на нефть рухнули почти на треть

Источник материала: Ежедневник

Стоимость нефти марки Brent в первый день торгов на бирже после распада сделки ОПЕК+ обрушилась почти на треть.

Согласно данным международных трейдеров, стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 долларов за баррель. Цена на нефть упала на 14 долларов, что составило 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, пишут Известия .

Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 долларов за баррель.

Напомним, 6 марта состоялись переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. Стороны не смогли договориться о продлении договора. На министерском совещании стран – участниц ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки для стабилизации нефтяных рынков. Россия от дальнейших резких сокращений добычи нефти отказалась. Как результат, с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.

Тем временем Саудовская Аравия заявила о своих планах нарастить добычу и снизить цену на сырую нефть.