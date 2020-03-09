ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировые цены на нефть рухнули почти на треть

09.03.2020 11:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Стоимость нефти марки Brent в первый день торгов на бирже после распада сделки ОПЕК+ обрушилась почти на треть.

Согласно данным международных трейдеров, стоимость нефти марки Brent упала до 31,43 долларов за баррель. Цена на нефть упала на 14 долларов, что составило 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, пишут Известия.

Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 долларов за баррель. 

Напомним, 6 марта состоялись переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+. Стороны не смогли договориться о продлении договора. На министерском совещании стран – участниц ОПЕК было предложено сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки для стабилизации нефтяных рынков. Россия от дальнейших резких сокращений добычи нефти отказалась. Как результат, с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.

Тем временем Саудовская Аравия заявила о своих планах нарастить добычу и снизить цену на сырую нефть.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость нефти марки Brent в первый день торгов на бирже после распада сделки ОПЕК+ обрушилась почти на треть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко избран в состав Межпарламентских комиссий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика