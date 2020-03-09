Сенатор от Пинщины Владимир Хроленко избран в состав Межпарламентских комиссий

Источник материала: Полесская правда



Член Совета Республики Владимир Хроленко избран в состав Межпарламентских комиссий и рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств.

Для продвижения интересов Республики Беларусь на международной арене и установления взаимовыгодных отношений с зарубежными странами в деятельности Парламента предусмотрено формирование Межпарламентских комиссий и рабочих групп по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. Эти объединения устанавливают и расширяют географию международных связей, содействуют развитию социально-политических, торгово-экономических, культурных и других направлений сотрудничества Республики Беларусь на двусторонней и многосторонней основе, обмениваются опытом в законодательной и межпарламентской деятельности с другими странами.

В текущем, седьмом созыве парламента сформированы составы групп и делегаций, которым предстоит в течение четырех лет активно работать над укреплением и повышением авторитета Республики Беларусь и ее парламента на международной арене.

В состав сразу нескольких межпарламентских формирований избран Член Совета Республики В.Ф. Хроленко. Владимир Федорович представил Совет Республики в рабочих группах Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами Республики Куба, Алжирской Народной Демократической Республики, Мексиканских Соединенных Штатов, государств Латинской Америки (Республика Колумбия, Республика Никарагуа, Республика Панама, Восточная Республика Уругвай, Республика Эквадор), государств Северной Америки (Канада и Соединенные Штаты Америки). Также сенатор от Пинщины включен в состав делегации Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению контактов с Латиноамериканским парламентом.

Юрий Бушик,

помощник сенатора