Иван Охлобыстин: «Многие забыли, что есть что-то ещё, кроме денег»

Источник материала: Аргументы и факты

Фильм «Холоп», рассказывающий о том, что при умелом подходе зажравшегося мажора можно перевоспитать в приличного человека, стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России.

Иван Охлобыстин, сыгравший в «Холопе» роль того самого перевоспитателя, который действует весьма экстравагантными методами, порассуждал в беседе с «АиФ» о том, где молодым у нас дорога.

Чиновники — те же бояре

Ольга Шаблинская, «АиФ»: Иван, современная молодёжь — я не говорю про тех, кто ходит на митинги, а о тех, кто хочет просто работать, рожать детей, жить в хорошей квартире, — напряжена, потому что не видит перспектив.

Иван Охлобыстин: В своё время людей сбили с панталыку. После всех коммунистических иллюзий «мы на Марсе будем строить колонии» мы влетели сразу в не менее фантасмагоричные, но уже рыночные отношения, которые и психологию свою привнесли. Мы её всем сердцем восприняли, всё перевели на деньги. А потом очень быстро испугались, поняв, что деньги нас не только обогащают, но делают нас зависимыми. Многие забыли, что есть что-то ещё, кроме денег. А кто-то, испугавшись, отошёл в сторону.

Молодёжь, которая не хочет кипежа крупного, революционных движений, трезво осознаёт: все эти резкие движения грозят гигантскими неприятностями. И после революции мы будем несколько десятилетий приходить к тому же самому, что имеем сейчас. Поэтому у молодёжи есть здравая попытка найти альтернативный путь.

Но попытки эти никто не поощряет: чиновники упёрлись, они никогда с этим не сталкивались. Чиновники — это те же бояре, дальше в этой иерархии следует служивый люд, а дальше — остальной народ, огромный процент которого на грани бедности. Пока он готов терпеть. Но есть некоторые вещи, реперные точки, которые трогать нельзя. Это родители, пенсионные дела. Это детки, которые не могут получить высшее образование, если не заплатить. У меня дочь — круглая отличница, но она не на бюджете — бюджетных мест мало, все институты активно зарабатывают на собственное проживание. Осуждать институты тоже сложно, потому что им не выделяется из федрезервов никаких дополнительных средств на тех же приличных педагогов — педагоги ведь тоже кормят семьи. Получается принцип домино, когда всё сыплется, — а всё оттого, что где-то когда-то ельцинское предательство вступило в силу, быстро они всё поделили.

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— А вы как относитесь к той молодёжи, которая ходит на митинги?

— Я не занимаю ничью позицию, потому что и те неправы, и эти неправы, и одни провоцируют, и другие провоцируют. И непонятно, как выйти из этой ситуации. У меня дочка говорит — вот, несправедливость, поэтому молодые вышли на улицу. Я отвечаю: да, так и есть, несправедливость, но ваш выход туда ничего не изменит. На вас зарабатывают деньги и ведут к большим и стрёмным мероприятиям, которые могут вам жизнь искалечить — и не только вам, но и страну разрушить.

Нужно искать мирный путь. Нужна альтернативная сила, которая заменит балаган в виде партий прикормленных, случайных людей. Это ведь большей частью либо жулики, либо откровенные карьеристы. За редким исключением. И все они не примут ни одного решения, пока Путин не поставит под этим подпись. А Путину тоже отвлекаться трудно — мы находимся сейчас в довольно враждебном окружении. При наших внешних преимуществах в международной политике и достижениях у нас очень слабые тылы. Но тылы эти укреплять никто не хочет. Опять возникает старая проблема — добрый царь и злые бояре.

В советские времена была попытка это разрешить. Существовал Калинин, всероссийский староста. Неслучайно была выбрана такая полупрофсоюзная должность, это был представитель народа. Обходя множественные государственные инстанции, он доносил до Иосифа Виссарионовича: там-то это надо. Но это был короткий период, очень быстро его устранили, потому что действительно, видимо, доносил.

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А сейчас не осталось такого старосты, который сообщал бы на самый-самый верх о проблемах. Что дети из бедных семей, будь они даже Николой Теслой, не могут платить по 200–300 тыс. за год обучения. Что не проживут старики на пенсию при постоянно повышающихся за всё платах. Много таких проблем. Кто их донесёт? Кто их разрешит? Нужно приложить усилия, чтобы возникла некая симфония между людьми и власть имущими, потому что нельзя допустить революции, но нельзя и дальше терпеть.

Сейчас многие уже понимают: единственное, что они могут сделать в своей жизни, это создать большую семью, а там как вывернется. Количественный фактор уже начал иметь значение, как перед большими катаклизмами. Синдром Авраама у каждого отца в голове: если во что-то вкладывать, то в детей.

Сейчас нужна стабильность. Или хотя бы нужно инициировать начало этой стабильности.

— Какой выход вы видите?

— Должна быть идеология, потому что патриотизм не может характеризоваться только территориальным признаком. Но идеология должна быть не из пальца насосанная, а живая. Должна быть идея, куда мы идём. В рыночной экономике мы идём за рублём. А куда мы за рублём идём, если рубль украли? Очень непонятная сейчас ситуация, опасная. Именно об этом молодёжь и говорит.

«Была движуха»

— Иван, люди вашего поколения в их молодые годы и сегодняшняя молодёжь. Есть различия?

— Несомненно, они есть, но не носят радикального характера. Просто изменились границы возрастов, связано это с медициной и фармакологией, с образом жизни людей — люди стали жить дольше, двигаться больше. А так... Во что мы верили, будучи юными, в то хотя бы на подсознательном уровне продолжают верить и сейчас молодые.

Я всегда помнил, что жизнь коротка, мне очень было жалко уходящее время, и всё свободное время я пытался бросить либо на созидание, либо на исследование чего-то. Либо на процесс самоуничтожения в период подросткового возраста и молодёжного становления. Но тем не менее всё равно была движуха.

— Самоуничтожение в молодости — это что? Алкоголь, танцы-шманцы?

— Алкоголь, танцы-шманцы, приключения дикие — всё, что свойственно юности. По факту это не очень полезно. Но было бы странно, наверное, если бы этого не было. Тогда ещё было бы хуже, это уже психическое нездоровье, так что одно потенциируется другим.

— То есть желание отрываться у молодёжи естественно и не нужно их за это осуждать?

— Нет, их нужно сдерживать, основываясь на опыте, потому что Бог — в мелочах, а дьявол — в крайностях. Иногда можно зайти за предел собственных возможностей.

— А как правильно воспитывать?

— Не ограничивать, но советовать. Только личным примером можно воздействовать. Чтение, спорт. Дети должны видеть, что папа с мамой сами читают и на великах катаются. Нельзя через Ютьюб воспитывать, это недоходчиво.