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Рейтинг WTA. Соболенко по-прежнему 11-ая

09.03.2020 11:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к возвращению в топ-100.

Чемпионка Монтеррея Элина Свитолина вернулась на пятую строчку, финалистка Мари Бузкова дебютировала в топ-50.

Белоруска Ольга Говорцова, которая уступила Свитолиной в 1/8 финала, поднялась на 7 позиций и занимает теперь 135-е место. Арина Соболенко по-прежнему 11-я, Виктория Азаренко – 58-я, Александра Саснович – 119-я, Вера Лапко поднялась на 32 строки в рейтинге.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 9 марта 2020
 
 
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По итогам прошедшей недели победительница турнира в Лионе София Кенин впервые стала четвертой в рейтинге, ее соперница по финалу Анна-Лена Фридсам приблизилась к...
 
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