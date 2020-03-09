Венгрия прокомментировала приход лоукоста Wizz Air в Беларусь

Источник материала: KYKY

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал интервью телеканалу ОНТ, в котором прокомментировал информацию о приходе лоукоста Wizz Air в Беларусь. Со слов чиновника, между Беларусью и Венгрией будут курсировать уже семь рейсов.

Итак, популярный лоукост-перевозчик Wizz Air близок к тому, чтобы договориться о начале полетов из Будапешта в Минск. «Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск», – сказал Сийярто. И добавил, что эти семь рейсов «сблизят Венгрию и Беларусь».

Напомним, Wizz Air – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-лоукостеров, которая продает билеты задешево и летает во многие страны Европы. В начале октября 2019 года в Минтрансе подтвердили слухи о том, что венгерский лоукостер запустит полеты между Минском и Будапештом уже весной 2020 года.

Однако в январе, кажется, оптимизма и уверенности в этом вопросе стало меньше: тот же Минтранс в интервью рассказал , что окончательное решение о приходе в Беларусь оставалось за Wizz Air, при этом никакого ответа от компании на начало 2020-го не последовало. Ясности в вопросе не возникло и в феврале. При этом Минтранс говорил, что соглашение между авиационными администрациями Беларуси и Венгрии подписано, и перевозчик может начать полеты в любой момент, как только «согласует формальности».