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Венгрия прокомментировала приход лоукоста Wizz Air в Беларусь
Источник материала: KYKY>
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Итак, популярный лоукост-перевозчик Wizz Air близок к тому, чтобы договориться о начале полетов из Будапешта в Минск. «Было здорово, когда «Белавиа» начала летать дважды, а потом и трижды в неделю. Сейчас разговор о пяти рейсах в неделю в Будапешт. Wizz Air, который управляется венграми, очень близок к договоренностям еще о двух рейсах Будапешт-Минск, или Гродно, или Витебск», – сказал Сийярто. И добавил, что эти семь рейсов «сблизят Венгрию и Беларусь».
Напомним, Wizz Air – одна из крупнейших в мире авиакомпаний-лоукостеров, которая продает билеты задешево и летает во многие страны Европы. В начале октября 2019 года в Минтрансе
Однако в январе, кажется, оптимизма и уверенности в этом вопросе стало меньше: тот же Минтранс в интервью
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал интервью телеканалу ОНТ, в котором прокомментировал информацию о приходе лоукоста Wizz Air в Беларусь. Со слов чиновника, между...
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