Запел от скуки, уехал от горя. Как живет основатель группы «Белый орел»

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Всех солистов группы «Белый орел», которая когда-то покорила миллионы слушателей хитом «Как упоительны в России вечера», не вспомнят даже самые преданные поклонники. Однако имя основателя коллектива — бизнесмена Владимира Жечкова абсолютно точно осело в памяти. Как сложилась его судьба и почему «Белый орел» уже много лет выступает на сцене без своего первого фронтмена, рассказывает "АиФ".

Скучно, господа, скучно

На эстраду Жечков пришел не из-за любви к искусству и желанию стать звездой, а из-за скуки. К моменту, когда он решил создать «Белого орла», а это был конец 96-го года, Владимир был успешным бизнесменом. «Стало скучно жить... И мы заехали с Матецким в студию к Укупнику. Тот послушал и сказал: „В этом непонятном голосе что-то есть“. Никто не верил, что из этого что-то получится, но я, как серьезный человек, решил довести дело до конца. И ведь получилось!», — рассказывал певец много лет тому назад в интервью журналу «Медведь». Название коллектива появилось «как прикол», в честь одного из клиентов Жечкова — водки.

Хит «Как упоительны в России вечера» принес бизнесмену признание и любовь фанатов, хотя никто толком не знал, как выглядит солист коллектива, ведь в клипах он не появлялся, лишь в 99-ом Жечков засветил свое лицо в одном из новогодних концертов.

Несмотря на востребованность, больших денег «Белый орел» своему основателю не приносил, поскольку всегда продолжал оставаться обычным «спасением от скуки», то немногое, что все-таки зарабатывалось тут же уходило на новые песни. Кстати, в 90-е у Владимира появилось и другое увлечение — азартные игры. О суммах, которые бизнесмен просаживал в казино, ходили легенды, якобы речь шла о миллионах долларов. В общем, жил Жечков на полную катушку, всем на зависть, но в 2002 году все изменилось.

Папина дочка

До того, как у Владимира появились большие деньги, он работал на почте, потом устроился на центральное телевидение возить бобины с пленкой. Ничто не предвещало больших денег и славы, пока Жечков не занялся рекламным бизнесом, став основателем самого крупного в то время профильного агентства. Все это время рядом с ним была супруга Наталья Таласбаева, родившая бизнесмену в 1985 году его единственную дочь Надю. Кстати, девочка появилась на свет почти в день рождения отца, всего на два дня позже: «Если честно, ни до, ни после я не видела мужчины более счастливого от своего отцовства. Надя была его идолом, помрачением. Внешне больше на меня похожа, но внутри — второй Жечков, даром что девочка! Такая же общительная, артистичная, веселая. Оба они по знаку зодиака Близнецы», — рассказывала Таласбаева журналу «Семь дней». Неудивительно, что первое слово, которое произнесла малышка было именно «папа».

Конечно, Владимир баловал своих женщин. Когда жена захотела открыть магазин детской одежды, он тут же дал ей деньги на развитие бизнеса. Бутик назвали в честь дочери «Надя», а девочка стала его лицом и снималась в рекламе.

Наследница Жечкова знала все песни из репертуара «Белого орла» и даже выступала вместе с отцом на днях рождениях друзей семьи. Владимир гордился дочерью, а она в свою очередь с большим удовольствием рассказывала, что именно ее папа и есть тот самый солист из «Белого орла». Когда девушка подросла, тоже увлекалась музыкой, но не поп-жанром, а рэпом. Дружила с Децлом и Тимати, писала тексты для рэп-коллективов и сама немного пела. После школы, которую Надя окончила всего с двумя четверками, поступила сначала на журфак МГУ, а позже (с легкой руки отца) перевелась в МГИМО. Перед ней открывалось блестящее будущее.

Никто не ожидал, что в 17 лет Надя погибнет в автокатастрофе, когда поедет вместе с друзьями на пляж. Водитель машины, в которой находилась девушка, пошел на обгон и не справился с управлением, в итоге он сам и подруга Жечковой выжили, а она нет.

Прощай, Москва, встречай Париж

Похороны девушки в двухтысячные освещали многие СМИ. Конечно, особый акцент в материалах журналисты делали на убитого горем отца: Сам Жечков держался, пока не кончилось отпевание. Потом его долго не могли успокоить. Рыдающего «Белого Орла» то и дело приводили в себя посредством специального «коктейля»: водка и минералка в пропорциях 50/50. В гроб дочери Жечков положил свой диск «Моя любовь — воздушный шар», посвященный Наде.

Его супруга Наталья Таласбаева рассказывала в интервью, что муж чуть не покончил с собой, когда вернулся с похорон, да и она сама чудом смогла пережить утрату дочери, справиться с горем не помогали ни таблетки, ни алкоголь: «...я переносила гибель дочки кошмарно тяжело, а Жечков еще хуже. Сорока дней по Наде не прошло, как Вова засобирался во Францию, у нас дом там. Сказал, что ему в России невыносимо, надо уехать. Я даже рада была. Остались бы вместе, не знаю, чем и кончилось бы. Через месяц муж вернулся», — делилась жена бизнесмена с журналом «Семь дней».

Однако возвращение на родину было не долгим, вскоре Владимир развелся с супругой и окончательно уехал из страны, его группа «Белый орел» зажила своей жизнью. Говорят, финансовое положение бизнесмена сильно пошатнулось, однако сам он больше не дает интервью.