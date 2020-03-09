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В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая — Минздрав

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая — Минздрав

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается ситуации по коронавирусу, ее по-прежнему оцениваем как контролируемую», — сказал Владимир Караник.

Вместе с тем, как отметил министр, в выходные получены еще три положительных теста на наличие РНК у пациентов первого уровня. Сейчас проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Первый в стране пациент с коронавирусом — студент из Ирана — на сегодня вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.

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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в нашей стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним.
 
 
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«Оборудования для реанимационной службы и проведения искусственной вентиляции легких достаточно», — сказал министр здравоохранения Владимир Караник.
 
 
 
 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА. «Что касается...
 
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