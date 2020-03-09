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Правительство будет поощрять власти на местах за хорошие результаты работы

09.03.2020 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Уже разработан соответствующий проект указа.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на совещании у президента. Он отметил, что правительством разработан проект указа, целью которого является дополнительное стимулирование местных органов власти, раскрепощение их инициативы и премирование руководства и работников городских и районных исполнительных комитетов за хорошие результаты в работе, пишет sb.by.

«Я думаю, это хорошее предложение — поддержать госслужащих нашего первичного звена, которые, как справедливо говорит президент, находятся на передовой», — сказал Дмитрий Крутой. 

От их работы в принципе зависит успех экономического развития страны, добавил он.

При этом указом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Вопрос в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать управленцев за отдельные хорошие результаты, подчеркнул Крутой.

 
 
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