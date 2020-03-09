ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со Шкуриным и без Глеба. Мархель вызвал 33 футболиста в сборную Беларуси

09.03.2020 11:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с футболистами, которые будут готовиться к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В расширенный список Мархель включил 33 футболиста. Перед игрой он будет сокращен до 23 фамилий.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — «Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия) Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (оба — БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Матч с Грузией пройдет в Тбилиси 26 марта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с футболистами, которые будут готовиться к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Островцом пьяный бесправник на Proton «догнал» Volkswagen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика