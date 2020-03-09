Со Шкуриным и без Глеба. Мархель вызвал 33 футболиста в сборную Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с футболистами, которые будут готовиться к матчу плей-офф Лиги наций против Грузии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В расширенный список Мархель включил 33 футболиста. Перед игрой он будет сокращен до 23 фамилий.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков, Николай Золотов (оба — «Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все — БАТЭ, Борисов), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба — «Астана», Казахстан), Никита Корзун («Вилафранкенеше», Португалия), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия) Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (оба — БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).

Матч с Грузией пройдет в Тбилиси 26 марта.