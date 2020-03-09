Что сегодня происходит с ценами на нефть и курсами в обменниках. Главное

Источник материала: Tut.by

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% после начала торгов 9 марта. Из-за резкого падения цен на энергоресурсы на торгах валютно-фондовых бирж как Беларуси, так и других стран ЕАЭС растет курс доллара. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются, мы следим за ситуацией. В обменниках тем временем изменяются курсы доллара и евро. TUT.BY собрал основную информацию по ситуации с нефтью и на валютном рынке — и будет ее постоянно обновлять.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что происходит с ценами на нефть

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% после начала торгов в понедельник. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи, пишет Bloomberg.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $ 45 до $ 31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость нефти WTI после открытия падала на 27% — до $ 30. Из-за резкого падения торговля на бирже была приостановлена ​​на несколько минут.

В минувшую пятницу ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи, пишут «Ведомости» . Переговоры стран — экспортеров нефти 6 марта завершились провалом, сторонам не удалось договориться о продлении или заключении нового соглашения. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу. Главным лоббистом неожиданного решения России называют главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Какая ситуация на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи

На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро — на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.

По состоянию на 11.50, евро вырос на 6,32%, доллар — на 5,1%. При этом российский рубль снизился на 5,03%.

Мы следим за ситуацией на торгах.

(Обновляется).

Какие курсы валют выставили банки в обменниках

По состоянию на 11.55, курс доллара в некоторых обменниках превысил 2,42 рубля, а евро — 2,7 рубля. При этом Франсабанк евро продает по 2,8 рубля.

(Обновляется).

Что происходит на валютном рынке в других странах ЕАЭС

Высокую чувствительность к ценам на нефть демонстрирует российский рубль. На торгах в Москве курс вырос до 72 российских рублей рублей за доллар и 82 рубля за евро (на 1,4% и 2,1% соответственно), сообщает РБК.

Курс доллара также подскочил в Казахстане. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание по финансово-экономической ситуации в мире и ее влиянию на экономику Казахстана.

(Обновляется).