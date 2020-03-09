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Что сегодня происходит с ценами на нефть и курсами в обменниках. Главное
Источник материала: Tut.by
Цены на нефть на азиатских рынках
Что происходит с ценами на нефть
Цены на нефть на азиатских рынках
Стоимость фьючерсов на нефть Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала на 30% — с $ 45 до $ 31,02 за баррель. Это самое большое падение цены на Brent за день со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Стоимость нефти WTI после открытия падала на 27% — до $ 30. Из-за резкого падения торговля на бирже была приостановлена на несколько минут.
В минувшую пятницу ОПЕК и Россия, не сумев договориться о новом сокращении добычи нефти, разорвали сделку, которая поддерживала цены с 2016 года. Уже через несколько часов после провала переговоров Саудовская Аравия, де-факто лидер ОПЕК, начала ценовую войну, снизив стоимость своей нефти для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.
Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи,
Какая ситуация на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи
На открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник доллар вырос на 3,7%, евро — на 5,3%. Российский рубль упал к белорусскому на 4,1%, по данным БВФБ.
По состоянию на 11.50, евро вырос на 6,32%, доллар — на 5,1%. При этом российский рубль снизился на 5,03%.
Мы следим за ситуацией на торгах.
(Обновляется).
Какие курсы валют выставили банки в обменниках
По состоянию на 11.55, курс доллара в некоторых обменниках превысил 2,42 рубля, а евро — 2,7 рубля. При этом Франсабанк евро продает по 2,8 рубля.
(Обновляется).
Что происходит на валютном рынке в других странах ЕАЭС
Высокую чувствительность к ценам на нефть демонстрирует российский рубль. На торгах в Москве курс вырос до 72 российских рублей рублей за доллар и 82 рубля за евро (на 1,4% и 2,1% соответственно),
Курс доллара также подскочил в Казахстане. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание по финансово-экономической ситуации в мире и ее влиянию на экономику Казахстана.
(Обновляется).
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжаются, мы следим за ситуацией. В обменниках тем временем изменяются курсы доллара и евро. TUT.BY собрал основную...
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