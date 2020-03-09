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Такси сбило ребенка на переходе в Гомеле
Источник материала: Tut.by
Ребенок попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом
Авария произошла днем 7 марта на улице Хатаевича. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Rover ехал со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Советской и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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