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Такси сбило ребенка на переходе в Гомеле

09.03.2020 12:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок попал под колеса автомобиля в Гомеле. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла днем 7 марта на улице Хатаевича. Предварительно установлено, что 27-летний водитель Rover ехал со стороны улицы Мазурова в направлении улицы Советской и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Гомель
 
 
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В результате наезда ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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