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«Автопанорама» в новом формате: на VOKA стартует сразу два новых автошоу

09.03.2020 12:06 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В марте видеосервис VOKA запускает сразу две серии программ для всех, кому интересны автомобили и все, что с ними связано: «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» и «Автопанорама: Большой тест».

Первой в эфир выйдет программа «Автопанорама: Большой тест». Зрители вновь встретятся с известными ведущими Вадимом Овсянкиным и Сергеем Мурашко, но уже в новом формате. Специально для пользователей VOKA команда нового проекта представит большие тест-драйвы и обзоры новинок мирового автопрома.

В первом выпуске, который уже доступен на платформе voka.tv, Сергей Мурашко расскажет о причинах мировой популярности кроссоверов, протестирует один из самых популярных представителей этого класса – Hundai SantaFe в городе и на бездорожье и испытает в деле преимущества высокого клиренса и пластикового обвеса.

Герои второй программы – «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» – будут решать, казалось бы, неразрешимую задачу: как выбрать автомобиль для него и для нее и при этом не поссориться.

Новые выпуски программ будут появляться на VOKA один раз в две недели, чередуясь друг с другом. Таким образом, каждую пятницу зрителей ждут новые эпизоды, новые темы и новые герои.

Просмотр шоу «Автопанорама: Большой тест» и «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» будет доступен во всех подписках, кроме «Детям».

Подробнее: www.voka.tv/series/avtopanorama-bolshoi-test/avtopanorama-bolshoi-test/krossover

 
 
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В марте видеосервис VOKA запускает сразу две серии программ для всех, кому интересны автомобили и все, что с ними связано: «Автопанорама: Тест-драйв на двоих» и...
 
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