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Самым маленьким о важном

09.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках единого республиканского дня безопасности воспитанников детского сада № 1 г. Фаниполь посетили пожарные аварийно-спасательной части №3 г.Фаниполь.

На первом этапе встречи спасатели вместе с детьми закрепили знания о правилах пожарной безопасности. К удивлению, маленькие гости смело отвечали правильно на все заданные вопросы, даже самые сложные, как вести себя при пожаре, чем можно тушить возгорание и чем нельзя, какие есть виды пожаров, наперебой называли телефон службы спасения «101» и не забыли про «112». Было видно, что малыши готовились к встрече с сотрудниками МЧС основательно и с полной ответственностью.

Продемонстрировали спасатели боевую одежду и снаряжение пожарного. Огромный интерес у маленьких посетителей вызвали красные большие пожарные машины, которые приезжают на помощь людям, попавшим в беду. Многие из детей только видели их издалека, а вот сегодня им представилась возможность посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля.

Провожая гостей, работники МЧС еще раз напомнил детям, что соблюдение правил – залог безопасности.




 
 
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В рамках единого республиканского дня безопасности воспитанников детского сада № 1 г. Фаниполь посетили пожарные аварийно-спасательной части №3...
 
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