Первый рекорд года – участок под Минском продали за 115 тысяч долларов. Итоги земельного аукциона

Всего на аукцион был предложен 21 лот, из них 14 – в Минском районе и 7 – в Слуцком районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Колодищанский, Крупицкий, Лошанский, Мачулищанский, Папернянский и Щомыслицкий сельсоветы.

Рекордсменами по количеству заявок стали участки, расположенные примерно в 15 км от Минска в д. Нелидовичи Папернянского сельсовета. За земельные наделы № 42 и № 43 боролись по 24 человека, за участок № 44 – 21 человек. Все участки насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 22 000 рублей каждый. В ходе торгов цена на участок № 42 поднялась до 91 899 рублей, или 28 926 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Стоимость участка № 43 выросла до 84 100 рублей, или 26 472 долларов. Участок № 44 подорожал до 89 000 рублей, или 28 014 долларов.