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Первый рекорд года – участок под Минском продали за 115 тысяч долларов. Итоги земельного аукциона
28.02.2025 14:47 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Слуцком районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги, читайте в нашем материале.
Всего на аукцион был предложен 21 лот, из них 14 – в Минском районе и 7 – в Слуцком районе.
В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Колодищанский, Крупицкий, Лошанский, Мачулищанский, Папернянский и Щомыслицкий сельсоветы.
Рекордсменами по количеству заявок стали участки, расположенные примерно в 15 км от Минска в д. Нелидовичи Папернянского сельсовета. За земельные наделы № 42 и № 43 боролись по 24 человека, за участок № 44 – 21 человек. Все участки насчитывают по 10 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 22 000 рублей каждый. В ходе торгов цена на участок № 42 поднялась до 91 899 рублей, или 28 926 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. Стоимость участка № 43 выросла до 84 100 рублей, или 26 472 долларов. Участок № 44 подорожал до 89 000 рублей, или 28 014 долларов.
По самой высокой стартовой цене участникам аукциона были предложены 2 участка в Колодищах. Они насчитывают по 15 соток, оснащены электричеством, газом и водопроводом и были оценены в 80 000 рублей каждый. Участок на ул. Самоцветной, 101, продали за 303 800 рублей, или 95 625 долларов. За него боролись 7 человек. Участок на ул. Самоцветной, 103, реализовали по такой же цене, то есть за 303 800 рублей, или 95 625 долларов. На него претендовали 8 человек.
Хорошим спросом пользовались и участки в Щомыслицком сельсовете. На участок в д. Богатырево, что в 11 км от Минска, на ул. Магистральной 10А подали 11 заявлений. Площадь надела составляет 10 соток. Есть возможность подвести к дому электричество, газ и воду. При начальной цене 60 000 рублей лот продали за 366 955 рублей, или 115 504 доллара.
Участок в д. Городище на ул. Первомайской, 8 В, насчитывает 14 соток, оснащен электричеством, газом и водопроводом и был оценен в 50 000 рублей. На него подали 16 заявлений. Лот продали за 230 000 рублей, или 72 395 долларов.
Что касается Слуцкого района, то спроса на участки здесь не было. Лишь на один земельный надел подали два заявления.
Более подробную информацию о лотах и ценах продаж участков смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Слуцком районах. Какие...
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