Подведены итоги работы педиатрической и акушерско-гинекологической служб области за 2019 год

Источник материала: Виртуальный Брест

Областной семинар по итогам работы педиатрической и акушерско-гинекологической служб Брестской области за 2019 год состоялся 26 февраля в конференц-зале Брестской городской детской поликлиники № 1.





В мероприятии приняли участие главные врачи и заместители главных врачей детских больниц и роддомов, главные врачи реабилитационных центров, районные врачи-педиатры, районные акушеры-гинекологи, главные внештатные специалисты по педиатрии и акушерству и гинекологии, главные врачи детских поликлиник, заведующие детскими консультациями, заведующие женской консультацией (заведующие акушерско-гинекологическим отделением поликлиники), заведующие гинекологическими отделениями Брестской областной клинической больницы, заведующие детскими отделениями центральных районных больниц (детских поликлиник),специалисты отделения медико-генетического консультирования, а также врачи-педиатры и врачи акушеры-гинекологи.

Открывая семинар, ко всем присутствующим обратился главный специалист по акушерству-гинекологии ГУЗО Эдуард Мищук. Эдуард Иванович поблагодарил главного врача Брестской городской детской поликлиники № 1 Татьяну Федоровну Авдейчук за помощь в организации мероприятия и предоставление зала. В свою очередь Татьяна Федоровна пожелала участникам семинара успешной работы и поздравила женскую половину зала с наступающим праздником 8 марта.

С докладом об итогах работы педиатрической службы Брестской области за 2019 год и ее намеченных задачах на 2020 год выступила главный специалист по педиатрии ГУЗО Брестского облисполкома Наталья Якубович, отметив, что 2019 год был неплохим в плане работы педиатрической службы. Были проанализированы различные показатели: рождаемости, смертности, заболеваемости. В 2019 году родилось на 734 ребенка меньше, таким образом, детское население убыло на 4,8%. Что касается младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, разбежка динамики между ними существенно мала.





В структуре детской смертности лидирующую позицию занимает смертность от травм по внешним причинам – 8,8%000 (2018 г. – 10,2%000), на втором месте – врожденные пороки развития – 5,4%000 (2018 г. – 5,4%000), далее следуют болезни нервной системы – 5,1%000 (2018 г. – 4,8%000), новообразования – 4,8%000 (2018 г. – 4,1%000) и ОСПП – 4,4%000 (2018 г. – 5,4%). Среди детей в возрасте старше одного года, умерших от заболеваний (34 случая) – 26 являлись детьми-инвалидами, из них 21 под паллиативным наблюдением.

Наталья Александровна подчеркнула, что необходимо тщательно изучать все случаи детской смертности, проводить работу по диагностике и выявлению нарушений здоровья ребенка во время беременности матери, проводить осмотр и лечение в первые месяцы жизни ребенка. Все недостатки и нарушения должны быть четко проанализированы.

Затрагивая вопрос показателей детской заболеваемости в области, Наталья Якубович отметила, что наблюдается рост заболеваемости детей в первых месяцах жизни. Большое влияние на это оказывают процесс и результаты родов. В структуре заболеваемости детей в возрасте до 1 года на первом месте находятся заболевания органов дыхания – 61,27%, на втором – ОСПП – 9,1%, на третьем – болезни нервной системы – 4,21%. Что касается показателя выхода на инвалидность, в 2019 году произошло его снижение. Благодаря своевременному отправлению на комиссию по оценке состояния ребенка, получилось выявить различные нарушения у детей на ранних этапах.

Серьезный сегмент в работе педиатрической службы, по словам Натальи Александровны, составляет совместная с государственными органами работа по выявлению детей, находящихся в неблагополучных семьях. В связи с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 22 от 15.01.2019 «О признании детей находящимися в социально-опасном положении» соблюдаются критерии и показатели социально опасного положения. В 2019 году под наблюдением служб был 2171 ребенок, находящийся в СОП (в 2018 г. – 36340). Медицинскими работниками выявлено 269 детей в СОП, признано в СОП из числа выявленных медработниками – 168.





В 2019 году педиатрической службой области паллиативная медицинская помощь оказывалась 200 детям (2018 г. – 1140). Девять детей находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, из них на дому – 6 детей, остальные – в ОИТР.

Об итогах работы акушерско-гинекологической службы Брестской области за 2019 год и ее задачах на 2020 год рассказал главный специалист по акушерству и гинекологии ГУЗО Брестского облисполкома Эдуард Мищук. Так, в течение 2019 года усилия акушерско-гинекологической службы были направлены на предупреждение случаев материнской и перинатальной младенческой смертности, грамотное ведение беременности, определение оптимального уровня родоразрешения, в зависимости от наличия той или иной степени риска у беременной, выявление и своевременное лечение гинекологической заболеваемости, оздоровление женщин. Выполнены большинство прогнозных областных целевых показателей акушерско-гинекологической службы, предусмотренных планом работы главного управления по здравоохранению на 2019 год.

По словам Эдуарда Ивановича, перинатальная смертность при целевом показателе 3,2 ‰ составила 2,3 ‰ (2018 г. – 2,8 ‰), мертворождаемость составила 1,6‰ (цель 2,2 ‰), ранняя неонатальная смертность – 0,7 ‰ (цель 1,0 ‰). Младенческая смертность при целевом показателе 3,2 ‰ составила 2,4 ‰ (2018 г. – 1,9 ‰). Фетоинфантильные потери – 4,1 ‰ (2018 г. – 3,8 ‰). Отсутствует материнская смертность.

Практически выполнены показатели охвата профилактическими осмотрами девочек – 99,1%, (в 2018 г. – 98,5%, цель – 99,8%) и женщин – 93,2% (2018 г – 91,2%, цель – 99,8%). Выполнен и увеличился, в сравнении с 2018 годом, показатель охвата прегравидарной подготовкой женщин за 2019 год – 87,4% (2018 г. – 86,5%).

Показатель абортов в 2019 году на 100 родов составил 15,9 (цель – 16,0), в 2018 году – 17,9, таким образом, отмечается снижение показателя на 11,2%. Организация психологического предабортного консультирования в 100% случаев обратившихся для прерывания беременности обеспечила эффективность на уровне 25,8% (2018 год – 21,2%, а в 2017 году эффективность составляла 14,5%).

Преждевременные роды: при целевом показателе 3,3% процент составил 3,1% и в сравнении с 2018 годом снизился на 6%.

В 2019 году показатель рождаемости составил 10,6 ‰ (в 2018г. – 11,1 ‰), смертности – 12,8 ‰ (в 2018 г. – 12,7 ‰). Таким образом, естественный прирост в ушедшем году равен -2,2 (в 2018 году – -1,6).

Брестская область показывала положительный естественный прирост населения до 2016 года. Направленная на повышение рождаемости, стимулирование женщин на повторные роды, предупреждение абортов и сохранение каждой беременности демографическая политика, проводимая в Брестской области, обеспечила минимальный, в сравнении с другими областями республики, отрицательный естественный прирост населения.

По данным статистического комитета, численность женского населения к концу 2019 года составила 730449 (2018 год – 732755, минус 2306). Доля женщин фертильного возраста составляет 41,9%, их количество, в сравнении с предыдущим годом, уменьшилось на 4112 женщины (на 1,3%). При анализе за последние 10 лет численность женщин фертильного возраста уменьшается примерно на 4500 женщин в год.





Анализ темпов убыли контингента женщин репродуктивного возраста позволяет констатировать данный факт влияния на рождаемость в сторону снижения на ближайшие 3 – 5 лет. Вместе с тем, количество официально зарегистрированных браков в 2019 году в Брестской области увеличилось, в сравнении с 2018 годом, на 461 (на 5,2%) и составило 8798 (2018 год – 8337), однако и количество разводов увеличилось на 323.

Всего за 2019 г. в стационарах Брестской области проведено 13 703 родов (в 2018 г. – 1434), родилось живыми 14 502 детей (в 2018 г. –15 275 ребенка). По статистическим данным, в Брестской области зарегистрировано 14656 детей (в 2018 году – 15390 ребенка).

В 2019 г. в среднем 82 женщины из 100 имели то или иное заболевание во время беременности, влияющее на внутриутробное развитие плода и приводящее к ухудшению здоровья детей (2018 г. – 88 женщин из 100). Практически все беременные (более 99%) осмотрены врачом терапевтом, в том числе 97,6% из них в ранние сроки беременности, т.е. до 12 недель.

Ведущими патологическими состояниями, осложняющими течение беременности, являются: анемия беременных, которой страдают 33 из 100 беременных женщин (2018 г. – 34,0%), угроза досрочного прерывания беременности – 24,9% (2018 г. – 25,6%), заболевания мочеполовой системы – 39% (2018 г. – 42,6%), дисфункция щитовидной железы – 13,9% (2018 г. – 13,07%). Поэтому, как подчеркнул Эдуард Иванович, важно своевременно направить женщину к терапевту, эндокринологу, стоматологу и иным специалистам.

Акушерско-гинекологическая служба также проводит работу с женщинами из социально неблагополучных семей. Всего по области на данный момент состоит на учете 1750 женщин (1823,0 в 2018 г.). Количество женщин фертильного возраста, воспитывающих детей, находящихся в группе социального риска – 987. Данная категория женщин обеспечивается бесплатной контрацепцией. Из них обеспечено эффективной контрацепцией (ВМС и хирургическая стерилизация) 73,3% женщин (2018 г.– 69,7%). В Столинском районе самый высокий – 94,4% охват контрацепцией женщин данной категории. По области данный показатель составляет 70,1%. Низкий процент охвата контрацепцией женщин из групп социального риска по УЗ «Ляховичская ЦРБ» – 24,4%, УЗ «Дрогичинская ЦРБ» – 42,0%, УЗ «Ганцевичская ЦРБ» – 38,1%, что требует активизации работы в данном направлении.

Информацией о том, какие сегодня существуют пути снижения младенческой смертности от врожденных пороков развития в области, поделилась главный внештатный специалист по медицинской генетике ГУЗО Брестского облисполкома Светлана Кулик, отметив, что в Брестской области зарегистрировано 11 случаев младенческой смерти от врожденных пороков развития. Еще в двух случаях, зарегистрированных по Брестской области, матери детей на территории области не проживали.

Согласно данным отчетов учреждений, почти все беременные из числа состоявших на учете в женской консультации охвачены пренатальным УЗ скринингом по диагностике ВПР у плода. В первом триместре беременности данный показатель соответствует ранней явке женщин на учет по беременности.

УЗ обследование беременных централизованно в 1-м и 2-м триместрах в региональных кабинетах на базе женской консультации Пинской центральной поликлиники (г.Пинск и близлежащие районы), женской консультации Барановичского роддома (г.Барановичи и близлежащие районы) и в медико-генетической консультации Брестского областного родильного дома. В женской консультации Кобринского роддома во 2-м триместре проводится массовый скрининг для беременных Кобринского и Пружанского районов. На уровне ЦП г. Бреста в апреле 2019 года вновь пересмотрено закрепление беременных для проведения массового скрининга во 2 триместре: местом проведения определена поликлиника №3.

Как рассказала Светлана Леонидовна, оснащение кабинетов женской консультации удовлетворительное. Улучшена материально-техническая база для пренатальной УЗД в г. Пинске – пренатальный скрининг с октября 2019 стал проводиться на новом сканере Mindray DC70. Количество подготовленных по пренатальной диагностике ВПР специалистов в городе достаточное для обслуживания наблюдаемых беременных.

Всего в 2019 году в межрайонных кабинетах пренатальной диагностки было обследовано 11144 беременных в Барановичском районе, 13033 беременных в Пинском районе – в первом и втором триместрах; 1433 беременные во втором триместре в Кобринском районе. В Медико-генетических консультациях проведено 13136 селективных и массовых УЗИ беременным. Выявлено плодов с ВПР в межрайонных кабинетах: Брестском – 19, Барановичском – 30, Пинском – 53, Кобринском – 6.

С докладом о совершенствовании неонатальной помощи в области выступил главный внештатный специалист по неонатологии ГУЗО Брестского облисполкома Сергей Филатов.

Эпидемиологическую ситуацию и развитие эпидемиологического процесса по распространению ВИЧ-инфекции в Брестской области прокомментрировал главный внештатный специалист по профилактике и борьбе со СПИД/ВИЧ ГУЗО Брестского облисполкома Леонид Глебко.

Вопросы санаторно-курортного лечения и оздоровления детского населения области рассмотрела начальник представительства Брестского областного управления республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алла Решетнева.

О медицинской реабилитации детей в условиях ЦМР «Томашовка», а также об итогах работы Центра за 2019 год рассказал главный врач ГУ «Брестский областной детский ЦМР «Томашовка» Станислав Амельянчик.

С информацией о раннем выявлении онкологических заболеваний женской репродуктивной системы выступил главный внештатный специалист по онкологии ГУЗО Брестского облисполкома Руслан Лукьяновский.

Доклад «Об организации оказания паллиативной помощи детскому населению области» представил главный внештатный специалист по паллиативной помощи детей ГУЗО Брестского облисполкома Ю. Жарко.

Об актуальных вопросах детской ортопедии и травматологии рассказал главный внештатный специалист по детской ортопедо-травматологии ГУЗО Брестского облисполкома Андрей Бразовский, о состоянии обследования на инфекции, передающиеся половым путем, – заведующий организационно-методическим кабинетом УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» Александр Кожемяченко, о результатах медицинского освидетельствования при приписке к призывным участкам – главный внештатный специалист по организации оказания медицинской помощи подросткам ГУЗО Брестская облисполкома Е. Овчинникова.

В конце семинара были обсуждены проблемные вопросы и подведены итоги работы.

Татьяна Сильвестрова, главный внештатный специалист ГУЗО

Брестского облисполкома по связи со СМИ и общественностью