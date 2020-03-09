Белоруска Арина Соболенко по-прежнему 11-я в обновленном рейтинге WTA

Источник материала: Аргументы и факты

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок. Лучшей из белорусок в списке по-прежнему остается Арина Соболенко. Наша спортсменка занимает 11-е место.

Виктория Азаренко расположилась на 58-м месте, Александра Саснович – на 119-м, Ольга Говорцова – на 135-м, Вера Лапко – на 346-м. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти.

Отметим, что на этой неделе должен был стартовать крупный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе. Однако соревнования были отменены организаторами из-за угрозы распространения коронавируса.