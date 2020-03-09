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Белоруска Арина Соболенко по-прежнему 11-я в обновленном рейтинге WTA

09.03.2020 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска Арина Соболенко по-прежнему 11-я в обновленном рейтинге WTA
Фото из открытых источников

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок. Лучшей из белорусок в списке по-прежнему остается Арина Соболенко. Наша спортсменка занимает 11-е место.

Белоруска Арина Соболенко по-прежнему 11-я в обновленном рейтинге WTA Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Азаренко расположилась на 58-м месте, Александра Саснович – на 119-м, Ольга Говорцова – на 135-м, Вера Лапко – на 346-м. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти.

Отметим, что на этой неделе должен был стартовать крупный теннисный турнир в американском Индиан-Уэллсе. Однако соревнования были отменены организаторами из-за угрозы распространения коронавируса.

 
 
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Женская теннисная ассоциация представила новый рейтинг спортсменок.
 
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