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7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%
09.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
К Международному женскому дню 7 и 8 марта в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на весь ассортимент обуви и одежды.
Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
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К Международному женскому дню 7 и 8 марта в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на весь ассортимент обуви и одежды.
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