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7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

09.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

К Международному женскому дню 7 и 8 марта в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на весь ассортимент обуви и одежды.

Милые, дамы. Поздравляем вас с весеннем праздником 8 марта! С любовью, ваш «LO&LO». 

7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

Адрес магазина: г. Слуцк, ул. 14 Партизан,15/1 (ТЦ "Европарк", 1 этаж)
Режим работы: с 10.00 до 20.00 часов, без выходных
Телефоны магазина:  +375(29) 366 67 80; МТС +375(29) 571 48 64; МТС +375(33) 665 60 44
Instagram: loloshopslutsk

 
 
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К Международному женскому дню 7 и 8 марта в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на весь ассортимент обуви и одежды.
 
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