7 и 8 марта в магазине «LO&LO» скидки 20%

Источник материала: Слуцк Город





К Международному женскому дню 7 и 8 марта в магазине «LO&LO» (ТЦ «Европарк») действуют скидки 20% на весь ассортимент обуви и одежды.

Милые, дамы. Поздравляем вас с весеннем праздником 8 марта! С любовью, ваш «LO&LO».















