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Центробанк России начал спасать рубль

09.03.2020 12:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года, сообщили в пресс-службе ЦБ России.

Регулятор отмечает, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

О чем идет речь, не уточняется, но ранее на падение курса национальной валюты в Банке России отвечали повышением ключевой ставки, которая сейчас находится на максимально низком уровне в шесть процентов, пишет lenta.ru.

Бюджетное правило означает, что нефтегазовые доходы бюджета сверх установленной цены отсечения идут в Фонд национального благосостояния, считающейся своего рода «подушкой безопасности». В настоящее время цена отсечения установлена на уровне 42,4 доллара за баррель российской марки Urals.


Фото: cbr.ru

Россия может потерять миллиарды долларов

Экономисты считают, что потери России от развала сделки ОПЕК+ достигнут десятков миллиардов долларов. Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун оценивает убытки в 100-150 миллионов долларов в день. В них включены как потери от недополученной выгоды при экспорте нефти, так и дальнейшее падение цен на природный газ.

Снижение курса рубля продолжится

Доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова Тлеш Мамахатов уверен, что рубль будет и дальше падать в ближайшее время, сообщает e1.ru.

По его словам, недавняя резкая тенденция на снижение курса рубля в краткосрочном периоде будет продолжаться. Главная причина опять же в резком обвале цен на нефть и прогнозе о возможном снижении стоимости до 20–25 долларов за баррель. В дальнейшем же в среднесрочной перспективе, по мере переговоров России с ОПЕК и нормализации ситуации с коронавирусом в Китае и мире, будет наблюдаться небольшой рост рубля вплоть до уровня января 2020 года.

Артем Скворцов, совладелец екатеринбургской сети АЗС «Варта» отметил, что на внутреннем рынке РФ возможен сценарий 2008 года: превышение предложения над спросом на внутреннем рынке и, как следствие, снижение оптовых цен. Но не факт, что при этом опустятся розничные цены.

Эксперт Ирина Газизулина предполагает, что в ближайшее время курс может стабилизироваться: евро вернется к отметке около 80 рублей, а доллар останется около 70 с лишним.

Заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев не видит причин для паники и срочной покупки валюты. Эксперт назвал обвал рубля и черного золота спекулятивным и краткосрочным.

- Этот уровень цен на нефть, который никого не устраивает в принципе, и поэтому, я думаю, что соглашение будет достигнуто, - отметил собеседник в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Курс доллара превысил 75 рублей

Курс европейской валюты на международных торгах (уже в 10:30 по Москве) превысил отметку в 86 рублей. Курс доллара также превысил 75 рублей. Курс российской валюты продолжает падать.

Как сообщалось, обвал связан с нефтяным рынком и срывом сделки ОПЕК+. Страны-участницы так и не смогли прийти к единому мнению. Нефть марок Brent и WTI упала на 30%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Банк России 9 марта заявил, что принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.
 
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