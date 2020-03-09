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Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

09.03.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организаторы турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе приняли решение об отмене турнира из-за коронавируса

Отмечается, что в связи с эпидемией, проведение такого массового турнира не отвечает соображениям безопасности его участников и зрителей.

"Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение", - сказал директор соревнования Томми Хаас

Он добавил, что организаторы рассмотрят возможность проведения турнира в другие даты.

Мужской турнир и женский турниры в Индиан-Уэллсе должны были пройти с 12 по 22 марта.
 
 
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Организаторы турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе приняли решение об отмене турнира из-за коронавируса
 
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