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Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Организаторы турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе приняли решение об отмене турнира из-за коронавируса
Отмечается, что в связи с эпидемией, проведение такого массового турнира не отвечает соображениям безопасности его участников и зрителей.
"Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение", - сказал директор соревнования Томми Хаас.
Он добавил, что организаторы рассмотрят возможность проведения турнира в другие даты.
Мужской турнир и женский турниры в Индиан-Уэллсе должны были пройти с 12 по 22 марта.
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Организаторы турнира BNP Paribas Open 2020 в Индиан-Уэллсе приняли решение об отмене турнира из-за коронавируса
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