Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса

Отмечается, что в связи с эпидемией, проведение такого массового турнира не отвечает соображениям безопасности его участников и зрителей.





"Мы очень разочарованы, что турнир не состоится, но здоровье и безопасность болельщиков, игроков, волонтеров, спонсоров, сотрудников и всех, кто связан с этим событием, имеет первостепенное значение", - сказал директор соревнования Томми Хаас.





Он добавил, что организаторы рассмотрят возможность проведения турнира в другие даты.





Мужской турнир и женский турниры в Индиан-Уэллсе должны были пройти с 12 по 22 марта.