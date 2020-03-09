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«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

09.03.2020 12:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной артиллерии.

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Массированная артподготовка продолжалась 25 минут. Интересно, что на подступах к столице коричневой чумы «катюши» не остановились. Им нашли применение при штурме зданий Берлина. 

«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
В ходе Берлинской операции было задействовано 1510 установок и 1795 пусковых рам различных калибров. Также БМ-13 иногда выгоняли на прямую наводку. А чтобы понизить направляющие, которые имели высокий угол уклона, использовали два бревна или возвышение. Автомобиль наезжал на них задними колесами, и направляющие становились горизонтально.

Для поддержания наступления пехоты в Берлине во время уличных боев из состава бригад и полков, вооруженных соответственно снарядами М-31 и М-13, создавались также штурмовые группы, которые вели стрельбу реактивными снарядами прямой наводкой непосредственно из укупорок.

Укупорка снарядов М-31 закреплялась на подоконнике, в проломе стены, там, где была выбрана огневая позиция. Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см и разрывался внутри здания. 

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«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

Именно здесь кроется один из ответов на вопрос о том, почему к Рейхстагу первой вышла 3-я ударная армия Кузнецова. Части этой армии проложили себе путь по берлинским улицам 150 выпущенными прямой наводкой снарядами М-31 улучшенной кучности. Так «катюша» стала оружием победы в прямом смысле слова.

«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина

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Люди в материале: Вероника Гришкова, Эдуард Герасименок

 
 
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Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной...
 
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