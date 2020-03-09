|
«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина
Источник материала: СТВ
Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной артиллерии.
Массированная артподготовка продолжалась 25 минут. Интересно, что на подступах к столице коричневой чумы «катюши» не остановились. Им нашли применение при штурме зданий Берлина.
Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Для поддержания наступления пехоты в Берлине во время уличных боев из состава бригад и полков, вооруженных соответственно снарядами М-31 и М-13, создавались также штурмовые группы, которые вели стрельбу реактивными снарядами прямой наводкой непосредственно из укупорок.
Укупорка снарядов М-31 закреплялась на подоконнике, в проломе стены, там, где была выбрана огневая позиция. Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см и разрывался внутри здания.
Именно здесь кроется один из ответов на вопрос о том, почему к Рейхстагу первой вышла 3-я ударная армия Кузнецова. Части этой армии проложили себе путь по берлинским улицам 150 выпущенными прямой наводкой снарядами М-31 улучшенной кучности. Так «катюша» стала оружием победы в прямом смысле слова.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Снаряд пробивал кирпичную стену толщиной 80 см». Рассказываем, как установки БМ-13 помогли при штурме Берлина
Финальным аккордом песни «катюши» стал штурм Берлина. В этой операции участвовало более 40 тысяч орудий и минометов, из них примерно 3 тысячи машин реактивной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)