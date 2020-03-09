«Андрюша снится мне до сих пор. Говорит, купил там кабаре, машину». Как сейчас живет Лариса Голубкина

Источник материала: Tut.by

Невозможно поверить, но актриса, исполнившая роль задорной Шуры Азаровой в народной комедии «Гусарская баллада», сегодня отмечает очень солидный юбилей. Когда вышла эта картина, вся, без преувеличения, страна была влюблена в светлую и настоящую героиню Ларисы Голубкиной. Мало кто подозревал, что этот образ получился таким удачным потому, что Голубкина по сути сыграла на экране саму себя.





Лариса Голубкина родилась в Москве. Голубкина — настоящая фамилия, а не псевдоним, как многие считают. Отец — военнослужащий, прошедший позднее всю Великую Отечественную войну. А мама Клавдия Михайловна работала закройщицей. Когда в семье появилась дочка, отец настоял на том, чтобы жена оставила работу и занималась исключительно домашним хозяйством и воспитанием малышки.

С самого детства Лариса была творческой личностью. Помимо занятий в школе, посещала педагога по вокалу, а после 8-го класса поступила в Московское музыкальное педагогическое училище на дирижерско-хоровое отделение. Отец не одобрил выбор дочери и настаивал на том, чтобы та готовилась к поступлению биофак. А Голубкина грезила о ГИТИСе:

«Отец вообще не хотел, чтобы я становилась актрисой. Он считал, что актрисы — женщины легкомысленные. И у него были для этого все основания, он их много перевидал. В труппе Горьковского драмтеатра была прекрасная актриса — Раиса Вашурина. Мы семьей, когда были на отдыхе, ходили на два или три спектакля и с ней познакомились. И вот она на пляже стала натирать мне спину кремом, чтобы я не сгорела. А папа говорит: „Отойди от нее“. Я удивилась: „Почему?“ — „Она артистка!“ Как будто она прокаженная!»





Лариса отца не послушалась. И в 1959-ом году поступила на факультет музыкальной комедии в ГИТИСе. Здесь она продолжила свои занятия вокалом у Марии Максаковой.

«А я родителей просто не поставила в известность, что поступаю в ГИТИС. Сохранить тайну было несложно. Дело в том, что когда отца отправили служить в Германию, мне было тринадцать. Два года я пожила там с ними, а в пятнадцать меня отправили назад в Москву, где образование все же было получше. Так я стала жить одна. Вся квартира была на мне, и я хозяйничала».





Лариса Голубкина училась на втором курсе ГИТИСа, когда Эльдар Рязанов пригласил ее на пробы в картину «Гусарская баллада». Режиссер увидел молодую артистку в студенческом спектакле «Давным-давно» (пьеса, по мотивам которой снята «Гусарская баллада»), и решил, что ему нужна именно эта девушка.

«Предложение меня просто вдохновило. Я неслась на „Мосфильм“ как сумасшедшая. Мне казалось, что роль Шурочки полностью совпадает с моим характером, с моим настроением. До меня на эту роль пробовалось много актрис, талантливых, превосходных: Людмила Гурченко , Светлана Немоляева , Алиса Фрейндлих . Но Рязанов выбрал меня, 21-летнюю девицу. И в этом, есть косвенная заслуга отца. Я довольно долго была девицей, блюла свою чистоту. Я ведь хотела доказать отцу, что и актрисы — нормальные люди. Конечно, мне хотелось, чтобы отец признал мой актерский успех. Но вслух он этого так никогда и не сделал…»





Гусарский мундир сидел на Голубкиной как влитой. По рекомендации руководителей картины, она целыми днями расхаживала в сценическом костюме и вырабатывала мужскую походку. А еще: ездила верхом, стреляла и фехтовала. Правда с боязнью высоты у Ларисы возникли проблемы, — вспоминал режиссер Эльдар Рязанов:

«…Мы снимали сцену драки в павильоне. Лариса, наряженная в мундир испанца, должна со шпагой в руке спрыгнуть с антресолей в залу и ввязаться в фехтовальный бой. Командую: «Начали!». Лариса подбежала к краю антресолей, собралась прыгнуть, но вдруг ей стало страшно, и она воскликнула: «Ой, боюсь!». Я начал уговаривать ее. Снова скомандовал — снимаем второй дубль! Кричу: «Начали!» Лариса с разбегу приблизилась к краю антресолей — и опять включился внутренний тормоз. Тогда я, рассерженный задержкой, в запале закричал: «Посмотри, сейчас я оттуда запросто соскочу!» Когда я подбежал к краю, то сразу же понял испуг Ларисы. Снизу высота не казалась такой большой. Однако, если я струхну, кадр не снимем… Выхода нет… Будь что будет!

И, закрыв глаза, я безрассудно нырнул вниз. Судьба оказалась ко мне милостива, и я приземлился благополучно. Поднимаясь с пола, я проворчал таким тоном, будто для меня подобные соскоки — сущие пустяки: «Вот видишь, Лариса. А я ведь старше тебя, и мой вес значительно больше твоего. Уверяю тебя, это совсем не страшно».

И Лариса сиганула вниз. Но ей повезло не так, как режиссеру. Голубкину унесли на площадку с вывихом лодыжки. К счастью, травма оказалась легкой, а заветный кадр был отснят, прыгнула без задержки. Правда, на третьем дубле у нее подвернулась лодыжка, и ее на носилках унесли в медпункт. Но кадр был в кармане, а травма у артистки, по счастью, оказалась легкой.

После выхода на экраны «Гусарской баллады» у Ларисы Голубкиной появилась толпа специфических поклонниц: мужеподобные девушки, которые изображали из себя гусаров, разговаривали басом и покуривали. Актриса даже немного их побаивалась.





В Центральный академический театр Советской Армии, после окончания ГИТИСа в 1964-ом, Лариса пришла уже звездой. Ее уже ждала блестящая роль в спектакле «Солдат и Ева». Хороша она была и в других ролях, где играла лирических и характерных героинь, пела и танцевала. К слову, в «Гусарской балладе» Лариса успешно дебютировала как вокалистка, исполнив песню Тихона Хренникова «Колыбельная Светланы». Так что неудивительно, что после выхода фильма, параллельно с работой в театре, Лариса начала выступать на эстраде, исполняя песни советских композиторов и старинные русские романсы. Ей удалось поработать с легендарным оркестром Леонида Утесова и гениальным Давидом Ашкенази.

«Во мне музыкальность врожденная, я много чего могла. Но не пригодилось в жизни! Кстати, Мария Владимировна, (мать будущего супруга Андрея Миронова прим.ред.), которая никого никогда не хвалила, однажды сделала мне комплимент. Тогда в СССР приехала Алла Баянова — то ли из Румынии, то ли еще откуда-то, и мы пошли на ее концерт. Когда он закончился, Мария Владимировна вышла в фойе и сказала эффектно, на публику: «Ну, моя невестка-то романсы поет лучше». И это был единственный случай, когда я услышала от нее доброе слово. Она вообще считала, что никто ничего не умеет ни играть, ни петь».





Как-то раз, на дне рождении своей подруги, актрисы Натальи Фатеевой, она знакомится с молодым актером Андреем Мироновым. Правда на этом празднике, артист поначалу никого не видел, кроме самой именинницы (хотя та не отвечала ему взаимностью). Но через считанные часы ситуация переменилась: внимание Миронова переключилось на Голубкину, которой тоже очень понравился молодой человек. Ей было 23, но у нее до сих пор никогда не было серьезных отношений. Андрей Миронов оказался тем самым, кого она сочла достойным своей первой ночи. После этого он немедленно сделал ей предложение. А она — отказалась. После небольшого романа их пути разошлись. Чтобы сойтись вновь почти через 10 лет.

А пока Лариса полностью посвящает себя работе: театр, эстрада и, конечно же, роли в кино. Она снимается в мелодраме Иосифа Хейфица «День счастья», где ее партнерами по съемкам становятся Тамара Семина и Алексей Баталов. Лариса Голубкина сыграла Риту, молодую соседку, которая выходит замуж.

Следующей яркой работой актрисой становится главная роль в новой комедии Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» (1965). Здесь ей досталась роль заведующей молодежным кафе «Одуванчик», пользующимся дурной репутацией. Персонал хамит и нерадиво обслуживает клиентов, кухня отвратительна, жалобная книга всегда «занята».





Спустя год Лариса примерила на себя образ сказочной царицы — жена царя Салтана.





В 1967 году ее приглашают в работу в масштабном проекте «Освобождение» Юрия Озерова. Киноэпопея снималась и демонстрировалась в течение 4-х лет, а медсестра Зоя, которую сыграла Лариса Голубкина, стала символом военно-полевой романтики.





После «Освобождения» актриса возвращается к привычному жанру и играет мелодраматическую роль в музыкальной комедии «Масштабные ребята».

В 1974 году для актрисы создают «Бенефис Ларисы Голубкиной». Его создавали по мотивам пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Режиссер дополнил постановку новыми музыкальными номерами, в которых Лариса пела и танцевала, в основном в пародийном стиле. В 1977 году на XVII Международном конкурсе телевизионных развлекательных передач в Сопоте (Великобритания) «Бенефис» завоевал приз — «Хрустальную антенну».

В личной жизни у Ларисы не все так гладко. В годы работы над «Освобождением» Лариса Голубкина встречает нового возлюбленного — сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. Они стали жить вместе. У пары рождается дочь — Маша. Но отношения не клеятся и вскоре они расстаются.

Ее дочке было всего 4 месяца, когда судьба вновь сводит ее с Андреем Мироновым. Оба повзрослели, у каждого подрастает дочь, которых, по иронии судьбы, обеих зовут Машами. Первый подарок, который сделал невесте Миронов, был оригинальным: «Унитаз. Зеленый, чешский — где его купишь? Он ко мне приехал с унитазом!».

Андрей был не самым простым в быту человеком. Об этом Голубкину предупреждал даже будущий свекр — Александр Менакер. Но она была готова мириться с любыми причудами супруга, так как любила его без оглядки.

«Знаете, до того, как я вышла за него замуж, я считала, что хорошо говорю по-английски. Во всяком случае, когда ездила за границу со своими фильмами, как-то разговаривала. А потом стала бояться. Потому что Андрюша постоянно меня одергивал из-за произношения. Лучше бы он не критиковал, а поучил. Но он для этого был слишком нетерпелив. Когда я стала водить машину, боже, как же он на меня орал! «Не туда по­ехала! Не так повернула!». Конечно, от этого крика никакой пользы, только руки трясутся, в стенку можно въехать. Но в отношениях так: либо не уступаешь и расходишься, либо смиряешься и подстраиваешься… Я подстраивалась. Раньше я постоянно дома пела. А как только вышла замуж за Андрюшу, перестала. Он объяснил, что я неправильно пою».





В совместном браке у них не случилось общих детей. Зато у них были общие кинокартины, гастроли и выступления. Дома постоянно собирались большие компании друзей. А вечеринки, которые устраивала пара, были самыми веселыми.

«Каждый раз составлялся отдельный сценарий, и ни одно празднование на моей памяти не повторилось. И я давала себе волю, фонтанировала идеями. А в Андрюше было замечательное качество — он всегда этот мой полет фантазии поддерживал.

Но в материальном плане я уже брала все на себя, даже если мы все устраивали не в нашей квартире, а в ресторане. В 1984 году, к примеру, была одна из самых замечательных вечеринок — мне удалось договориться с администратором гостиницы «Спутник», чтобы та предоставила в наше распоряжение бар. И Андрей на вечер превратился в бармена — стоял за стойкой в смокинге и с бабочкой и всем наливал. на входе стоял народный артист Александр Ширвиндт, переодетый в швейцара, с наклеенными усами и бородой, в фуражке, и просил деньги за вход у приглашенных. А когда те отказывались, громко ругал их за жадность. Так вот, еду на всю эту большую компанию всегда готовила я, в ресторанах мы ее не заказывали».

Все закончилось в 1987 году, когда не стало Андрея Миронова.

«Я не верила, когда умер Андрюша. Я никак не могла это взять в толк. Но самое главное — я перестала плакать. А ведь раньше плакала по каждому поводу. Каждый день четыре года я ходила на кладбище…»





Чтобы сохранить иллюзию присутствия любимого супруга в доме, Лариса взяла за правило устраивать дни Андрея.

«Первое время я устраивала день Андрея раз или два раза в месяц. Мария Владимировна (мать актера, прим.ред.) на это говорила: «А-а, вдова развлекается». А когда я отменила эти посиделки, она сказала: «А-а, выдохлась вдова». Она не со зла, просто такой характер. Она мне говорила: «Пока ты столы накрываешь и приглашаешь, будут приходить. Как только перестанешь — никто не придет». И Мария Владимировна была права… Дом мог быть полон и до сего­дняшнего дня, если бы я готовила, варила, парила, жарила… Но я это прекратила, и постепенно все гости из дома исчезли».

Не исчезла только любовь к мужу. После смерти Андрея, Лариса больше никогда не выйдет замуж. А в квартире, где они жили, все сохраняется в том виде, каким было при жизни Миронова.

«Я считаю, что чем меньше романов, тем моложе женщина выглядит, потому что иначе она изнашивается. Это моя теория, видимо, я просто так себя успокаиваю, но ни о чем не жалею. Да и Андрей снился мне все время, и сейчас снится. А недавно мне приснился Гриша Горин. Я говорю: «Ой, Гриша, как я рада тебя видеть! Ну, как вы там с Андрюшей?». Он отвечает: «Раньше виделись, но сейчас меньше — он какое-то женское кабаре открыл». Еще я видела Андрюшу, он мне показывал, что он там купил какую-то машину необыкновенную. Он меня на ней катал. Кому-то предлагал сигару. Так что все в порядке там, я думаю…»





Тем не менее, Лариса Голубкина не стала затворницей. В какой-то момент она перестала сниматься в кино, но много играла в театре, записывала музыкальные альбомы и участвовала в ТВ-программах. Сейчас она служит сразу в двух театрах, по-прежнему дает концерты и много путешествует. А еще — обожает проводить время с внуками. Ее Машенька выросла, стала превосходной актрисой и родила в браке с музыкантом Николаем Фоменко двух прекрасных детей: Анастасию и Ивана.





2 года назад, на сцене Центрального академического театра Российской армии актриса представила на суд зрителей новый спектакль «Лариса Голубкина. Заплатки». Постановка посвящена истории ее жизни, борьбе с собственными комплексами и неуверенностью в себе:

«Мы все рождаемся с разными талантами, но как только вступаем в жизнь, нам сразу пришпандоривают комплексы. Как заплатки. И на каждом из нас таких заплаток огромное количество. Особенно много комплексов у меня появилось после смерти Андрюши… Ведь тогда в моей жизни образовался дикий вакуум, пустота­…Но жизнь продолжается! Вот бы еще облегчить ее, избавившись хотя бы от части своих «заплаток».