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В Вилейском районе пассажир BMW ударил сотрудника ГАИ по лицу. Милиция открыла огонь

09.03.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стрельба произошла в агрогородке Илья Вилейского района 8 марта. Об этом сообщили в пресс-служба МВД Беларуси.

Вечером 8 марта автомобиль BMW съехал в кювет около парка на улице Советской в агрогородке Илья. На место приехал экипаж ГАИ, их встретил пьяный пассажир BMW. Милиционеры неоднократно просили его сесть в машину, однако он упирался, бил руками по служебному автомобилю и оскорблял сотрудников ГАИ, а затем ударил одного из инспекторов кулаком в лицо.

«На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия он не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем — прицельный в ногу», — рассказали в милиции.

Раненому пассажиру вызвали скорую помощь. Он действительно оказался пьян. Алкотестер показал — 1,48 промилле. Сейчас мужчина находится в больнице под конвоем. Как уточнили в МВД, задержанный неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за нарушения Правил дорожного движения.

Его действиям на 8 марта еще будет дана правовая оценка.

 
 
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«На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия он не отреагировал. Последовали три...
 
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