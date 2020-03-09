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Румас: не будем искусственно сдерживать белорусский рубль
09.03.2020 13:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях девальвации российского рубля, считает премьер-министр Сергей Румас.
Комментируя возможность направления золотовалютных резервов на поддержание обменного курса, премьер сказал: "Если Национальный банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру спроса и предложения, то это не будет приводить к излишнему расходованию золотовалютных резервов. В этом заключается его стратегия", передает
При этом Румас назвал неординарным решение Минфина РФ о продаже валюты и предложил наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация.
"Россияне выпустили заявление, что Минфин будет продавать валюту. Это такое неординарное решение. И первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем", - сказал премьер-министр.
"Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию", - добавил Румас.
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Национальный банк Беларуси не будет искусственно сдерживать курс белорусского рубля в условиях девальвации российского рубля, считает премьер-министр Сергей...
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