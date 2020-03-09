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На Дзержинского пьяный бесправник на Mazda протаранил Opel и автобус
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый водитель устроил аварию на столичном проспекте Дзержинского,
ДТП произошло 8 марта, около 17.40. По информации инспекторов, 37-летний водитель Mazda ехал по проспекту со стороны улицы Гедройца в направлении улицы Чюрлениса. В районе дома № 115 он врезался в попутный Opel, после чего продолжил движение и протаранил автобус MAN.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель Mazda был пьян — 2.6 промилле. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортными средствами.
В отношении нарушителя инспекторы составили три административных протокола.
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В отношении нарушителя инспекторы составили три административных протокола.
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