На Дзержинского пьяный бесправник на Mazda протаранил Opel и автобус

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель устроил аварию на столичном проспекте Дзержинского, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

ДТП произошло 8 марта, около 17.40. По информации инспекторов, 37-летний водитель Mazda ехал по проспекту со стороны улицы Гедройца в направлении улицы Чюрлениса. В районе дома № 115 он врезался в попутный Opel, после чего продолжил движение и протаранил автобус MAN.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель Mazda был пьян — 2.6 промилле. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортными средствами.



Фото: ГАИ

В отношении нарушителя инспекторы составили три административных протокола.