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В России переживают: вдруг "польский мир" победит в Беларуси "русский"
Источник материала: Партизан
Заведующий отдела Беларуси российского института стран СНГ Александр Фадеев заявил, что Польша строит новую Речь Посполитую, и ей помогают США.
По словам Александра Фадеева, Польша стремится восстановить “имперское доминирование не только на территориях, исторически входивших в состав Речи Посполитой до разделов, но и в Крыму, Калининградской области и ряде других территорий”,
При этом в Польше уделяют большое внимание Беларуси. Для этого на первом этапе Польша будет отстаивать вариант сближения с Беларусью по линии ЕС. Александр Фадеев предположил, что Беларусь будет отдельно оговаривать условия с каждым членом Евросоюза.
Российский эксперт считает, что для этого используется “перетягивание политического класса Украины и Беларуси в либерально-демократический лагерь”. Не забывают в Польше и про обмен студентов, научные и культурные контакты.
Напомним, на минувшей неделе
По его словам, для начала надо решить вопросы с нефтяными поставками, а потом уже «дальше думать».
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Заведующий отдела Беларуси российского института стран СНГ Александр Фадеев заявил, что Польша строит новую Речь Посполитую, и ей помогают США.
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